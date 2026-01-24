這國掃光9成智利櫻桃 價格崩跌快7成、殺到幾乎是台灣的一半

智利櫻桃在中國的價格呈現走跌態勢。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃主力市場是中國，今年大約9成輸往中國，近期價格大跳水，當地大型店商平台最近的價格已殺到2.5公斤裝只剩90-99元人民幣（以下同，約台幣405元至446元），幾乎是台灣傳統市場的半價。若以阿里巴巴旗下生鮮食品-盒馬去年11月的價格觀察，總計歷經6度降價，2.5公斤裝從299元（約台幣1346元）一路殺到99元（約台幣446元），降幅達66.9%。

中媒《第一財經》報導，智利櫻桃幾乎呈現「一天一個價」，價格變得親民化，目前盒馬的櫻桃銷量已經超過去年整個櫻桃季（約為每年11月至隔年2月）。

請繼續往下閱讀...

報導說，2.5公斤裝的2J（26mm-28mm）的櫻桃禮盒出現百元人民幣大混戰。目前，盒馬2.5公斤2J的智利櫻桃禮盒售價99元，是近60天低價；美團小象超市的2.5公斤2J櫻桃售價更低，只有90元；京東七鮮也將價格下調至99元，頁面資訊顯示直降19元（約台幣86元）。

多多買菜也加入了智利櫻桃促銷戰，北京的多多買菜頁面發現，2.5公斤裝的2J櫻桃售價99.99元（約台幣450元），近8天最低價；XL號（24mm-26mm）櫻桃售價則是79.99元（約台幣360元）。外送平台資訊也顯示，家家悅超市、物美超市等2.5公斤裝2J櫻桃也降至99元以上。

根據2025年11月的資料，盒馬2.5公斤裝2J櫻桃的價格高達299元（約台幣1346元），近兩個月盒馬所販售的櫻桃進行6度降價，一路跌至99元。報導說，盒馬的櫻桃來自智利直採，加上今年多通路促銷引爆買氣。

報導認為，對消費者來說，這波櫻桃降價並非一個櫻桃季的短暫現象，從市場報告來看，車厘子的長期降價趨勢值得期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法