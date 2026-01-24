68歲翁被女兒稱吝嗇鬼 竟因「秘密奉獻」破產 為愛人毀了退休生活

日本一名老翁在與妻子離婚後，認識另一名單親媽媽，願意無償守護女友和其小孩的教育費用，最後將自已的退休金散盡。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕即使是最節儉、小心翼翼避免每一分錢都花掉的人，也可能因為情感「效應」，摧毀多年節儉所建立起來的財富。日本一名老翁在與妻子離婚後，認識另一名單親媽媽，因為情感和善心緣故，願意無償守護單親媽和其小孩的教育費用，最後竟將自已辛苦省下的退休金散盡。

The Gold Online報導，中村修一（化名，68歲）是一位前會計經理，獨自過著平靜的獨居生活。他曾經有過一個家庭，但在女兒真奈（化名，38歲）找到工作離家後，修一的妻子便提出了離婚。離婚的理由是修一「極度吝嗇」。

請繼續往下閱讀...

甚至在結婚之前，修一就會把每一筆購物小票都輸入計算機，並手寫記帳。任何在食品或日用品上的支出稍有增加，都會引來他沒完沒了的質問：「這是什麼？」、「我為什麼需要它？」，就連與朋友聚會和偶爾外出就餐也不例外。對妻子來說，生活就像一座令人窒息的監獄，她感覺自己時刻處於監視之下。

真奈還記得父親對付費垃圾袋的執著。在她的家鄉，塑膠垃圾必須使用付費垃圾袋，但修一都買最小、最便宜的垃圾袋，為了把家裡所有的塑膠垃圾都裝進那些袋子裡，他每天都要用剪刀把豆腐和納豆的塑膠盒剪開，然後像拼圖一樣緊緊地塞在一起裝進小垃圾袋。修一強迫妻子也這麼做。「這是為了保護家裡的財務」，秀一說，但妻子卻完全被這種做法所嚇到。

離婚15年後，女兒真奈已經結婚生子，修一每年只見面女兒幾次，看看孫子孫女，但真奈一直以為父親永遠不會遇到經濟困難。「他真是個吝嗇鬼……」，她說，但完全沒想過父親卻意外破產了。

秀一退休三年後，真奈問 ：「爸，你申請破產了……」當父親告訴她要搬家時，真奈震驚得說不出話來。

真奈表示，我父親對金錢非常嚴格。他一定存了不少錢。但為什麼會破產呢？這一切背後隱藏著修一從未向任何人透露過的「秘密奉獻」。

修一離婚後，重新進入職場，並與一位比他小12歲的單身母親（花子，化名）成了好朋友，她也在同一家公司工作。身為下屬，花子非常信任秀一絲不苟的工作態度。

雖然秀一在家很吝嗇，但他在公司會計部門卻是個可靠的人。有一天，花子向秀一傾訴了自己的經濟困境。她的前夫停止支付扶養費，她為日常生活開支和孩子們的未來教育而擔憂。

同樣離婚的秀一聽了她的傾訴，心中湧起強烈的使命感：「我想幫助她和她的孩子。」他決心承擔孩子所有的教育費用。秀一稱 ：「我想守護這個孩子的未來。」

秀一和花子約定等孩子長大後正式結婚，但殘酷的命運降臨到秀一身上。三年前，花子因子宮癌突然過世。由於一直支付著她小孩的教育費用，秀一已經沒有任何積蓄可以安享晚年。

女友的離世讓他徹底失去了活下去的動力。他也失去了工作的動力，乾脆退休了。由於退休金分割，他每個月只能領取約16萬日圓（台幣3.2萬元）的退休金，生活十分拮据，但他卻毫無動力去「改變現狀」。

絕望之下，秀一已無力重建人生。他靠著消費貸款和信用卡來彌補生活開支的缺口。然而，這種生活方式最終還是讓他不堪重負，68歲時，他申請了破產。

秀一的墮落絕非源自於揮霍或賭博。一切始於他純潔善良的心，一心想要幫助所愛之人。這或許可以被視為一種高尚的生活方式，將金錢用於造福他人而非為自己。然而，最大的問題在於他「包辦了一切」的支出，最終讓他自己也無法安享晚年生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法