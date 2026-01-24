三星被英特爾「這項數據」直接威脅 美銀和韓媒都示警

如果英特爾能持續提高其1.8奈米製程的良率，三星將面臨縮小與台積電差距的同時，還要抵禦英特爾的追擊的挑戰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕據業內人士23日透露，美國投資銀行KeyBanc Capital Markets近期評估英特爾18A（1.8奈米）製程的良率約為60%。雖然這一數值低於晶圓代工領頭羊台積電的預估良率（約80%），但分析表明，這一數字可能對全球第二大公司三星電子構成威脅。雖然有報導稱三星2奈米製程良率已達到50-60%，但仍有一些分析師估計三星良率低於40%。良率是直接關係到晶圓代工業務獲利能力的關鍵指標。

KeyBank表示，英特爾在先進製程方面取得了顯著成果，並且從中長期來看，它有可能超越三星電子，躍升為世界第二大晶圓代工營運商。

韓媒體朝鮮日報報導，根據《晶片工業政策法案》（CHIPS Act），美國政府向英特爾提供大規模補貼、低利率貸款和投資稅收抵免，支持其在亞利桑那州和俄亥俄州等州建設先進製程晶圓廠。在美國大力推動半導體自給自足和供應鏈安全的背景下，英特爾正成為美國減少對中國依賴的國家戰略的關鍵參與者，帶動了私人投資的成長。業內人士認為，這項政策支持有助於緩解先進製程相對較高的生產成本所帶來的壓力。

輝達近期對英特爾的策略投資也引起了市場關注。作為人工智慧（AI）半導體生態系統中的關鍵參與者，輝達收購英特爾的股份，提高了人們對英特爾晶圓代工業務技術可靠性以及中長期合作潛力的預期。業內人士認為，此舉具有像徵意義，不僅是一項簡單的財務投資，更開啟了雙方在先進製造領域未來合作的可能性。

英特爾計畫今年專注於透過提高良率來擴大供應，並將18A製程作為其復甦策略的核心。在2026年國際消費電子展（CES）上，英特爾首席執行長陳立武宣佈公司已提前完成了18A的研發進度，並強調其下一代中央處理器（CPU）Panther Lake的量產計劃將於今年年初啟動。主要客戶也已開始測試其後續製程14A的路線圖，業界正在討論今年年底至明年上半年期間達成全面合約的可能性。

英特爾對良率提升的預期也與新訂單的可能性密切相關。市場觀察家指出，亞馬遜雲端服務（AWS）和Meta等超大規模資料中心營運商正在考慮使用英特爾的18A製程生產客製化晶片。

關於三星電子的晶圓代工良率，各方意見仍有分歧。業內人士稱，截至去年年底，三星電子的2奈米製程良率已達到50-60%，據報導，其下一代行動應用處理器（AP）Exynos 2600的量產過程中，製程正趨於穩定，未出現任何重大缺陷。

另一方面，包括KeyBank在內的一些保守派分析師仍然估計三星2奈米晶片良率低於40%。然而，隨著該公司客戶群的擴大，包括特斯拉下一代人工智慧晶片（AI5和AI6）的訂單，一些分析師認為三星晶圓代工在觸底反彈後正在進入逐步復甦階段。

如果英特爾能持續提高其1.8奈米製程的良率，極有可能憑藉其在美國生產的戰略優勢，迅速擴大在晶圓代工市場的佔額。三星電子將面臨縮小與台積電差距的同時，還要抵禦英特爾的追擊這項挑戰。

一位業內人士表示：「晶圓代工領域的競爭已經不再局限於單純的技術良率之爭，而是進入了一個地緣政治、政策和客戶戰略交織的階段。」他補充道：「英特爾良率的提升究竟是暫時的成就，還是結構性轉變的標誌，將取決於未來一到兩年的實際訂單表現。」

