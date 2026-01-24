亞洲這國鬧蛋荒 蛋價1個月狂飆55％消費者嚇傻

韓國雞蛋價格大漲。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒24日披露，由於韓國爆發多起高致病性禽流感，撲殺接近450萬隻蛋雞，造成雞蛋供應不足，近日1盒30顆的雞蛋價格漲到8100韓元（約台幣178元），比去年12月高出55%。隨著農曆春節即將到來，家家戶戶用蛋量激增，民眾荷包吃不消，1位民眾看到超市的標價，抱怨稱：「我拿起雞蛋看到價格時都驚呆了，太貴了。」

韓媒《Hankyung》24日報導，受冬季禽流感疫情激增和產量大幅下降的影響，雞蛋價格飆升。

根據韓國畜產品品質評價院24日發布的數據顯示，前一天大型超市裡一盒30顆特級雞蛋的零售價為8100韓元，與去年12月的5214韓元（約台幣115元）相比，短短一個月內就上漲55%。韓國農水產食品流通公社的數據也顯示，特級雞蛋的價格從上個月的5214韓元上漲了53%，達到7999韓元（約台幣176元）。

隨著農曆新年臨近，受禽流感疫情影響，雞蛋價格飛漲，加重了消費者的負擔。權先生在超市採買時抱怨：「我拿起雞蛋看到價格的時候都驚呆了，這太貴了。他直言，一個月前，6000韓元（約台幣132元）就能買到一盒（30顆）雞蛋，現在要8000韓元了。

報導說，光是今年冬季，全韓國就爆發多起高致病性禽流感疫情，隨著疫情在養殖場蔓延，蛋雞撲殺數量已接近450萬隻，雞蛋產量減少約270萬顆，造成蛋價上漲。

一位業內人士說，雞蛋不僅是農曆新年的必需品，也是日常生活中不可或缺的食材，因此，原本就很高的需求預計在節前還會進一步增長。他補充，由於需求增加，加上禽流感疫情導致供應減少，價格迅速飆升。

