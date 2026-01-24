川普及黃仁勳也救不起來？英特爾市值1天噴掉1.4兆

美國政府去年宣布入股英特爾，已取得該公司約10%的股份。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國政府及輝達入股後，英特爾股價曾歷經數個月走揚，自從週四（22日）英特爾高層在第四季財報電話會議上，披露本季財測遠低於市場預期，CEO陳立武坦言公司需要時間和決心才能扭轉頹勢，造成英特爾股價週五（23日）狂跌17%，市值蒸發超過460億美元（約台幣1.45兆）。美媒直言，事實證明，僅僅依靠白宮的信任和良好的氛圍，不足以解決英特爾的業務問題。

美國總統川普去年宣布政府砸近90億美元（約台幣2835億）投資英特爾後，加上川普對這家以美國科技公司的信任，似乎預示著一個新時代的開始。軟銀也注資 20 億美元（約台幣630億），輝達則宣布投資50億美元（約台幣1575億）入股英特爾，並達成協議設計客製化晶片。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》稱，投資者預期這家陷入困境的晶片製造商將獲得大量新訂單，並在短短五個月內將其股價推高120%。

報導說，客戶對英特爾產品的需求確實出現了爆炸性增長，但英特爾卻毫無準備。在削減老舊生產線產能數月後，該公司對AI資料中心處理器訂單的激增毫無準備。自從週四高層在第四季財報電話會議上披露這項失誤以來，英特爾股價已暴跌17%，市值蒸發超過460億美元。

伯恩斯坦半導體分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）表示，這檔股票價格飆升完全是受市場情緒和推特消息的影響。理論上，他們應該能夠抓住這波需求，但他們並沒有，真是太可惜了。

報導直言，事實證明，僅僅依靠白宮的信任投票和良好的氛圍，不足以解決英特爾的業務問題。

報導稱，投資人收看英特爾的財報電話會議，原本希望看到英特爾在其虧損嚴重的晶圓代工業務方面取得進展，或者從提振整個科技行業的人工智慧熱潮中獲得提振，結果卻發現，這再次提醒人們，這家曾經偉大的晶片製造商存在著嚴重的運營問題，而這些問題正是導致它需要救援的根本原因。

英特爾的下一代晶片製造技術（即 14A）至今仍未找到客戶。由於面臨「先有雞還是先有蛋」的困境，英特爾在找到客戶之前暫緩投資建設新工廠，並推遲了其研發時間表。同時，其在製造領域的主要競爭對手台積電卻在向美國新建晶圓廠投入大量資金。

對英特爾來說，原本應該是一場輕鬆的勝利，人工智慧資料中心對其CPU的激增需求，卻因為供應不足而付諸東流。英特爾執行長陳立武在電話會議上坦言，「我對我們未能完全滿足市場需求感到失望。」

在英特爾內部，高層敦促大家在為 14A 製程尋找新客戶時保持耐心。該公司指望這項製程能夠幫助其在人工智慧運算領域迎頭趕上，但預計至少要到 2028 年或 2029 年才能全面投產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法