東京迪士尼再掀話題！他第10次入住飯店竟收到「神秘驚喜」 引全網朝聖

〔財經頻道／綜合報導〕日本東京迪士尼再度展現「神級服務」！一名多次入住東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店（東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル）的粉絲，在近日迎來第 10 次住宿時，意外在房間內收到飯店準備的驚喜紀念品，相關貼文在社群平台 X（Twitter）上爆紅，瀏覽次數突破 160 萬次，引發網友熱議。

日媒報導，發文者為熱愛迪士尼的 X 平台用戶「コウ」（@36Dm5lrrd264437）。他分享，自己日前第 10 次入住東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店，在進入預訂房間時，赫然發現桌上擺放著專屬紀念收納包，以及飯店全體工作人員親筆撰寫的感謝信。

信中寫道：「感謝您一直以來的支持與愛顧，謹以紀念品表達我們的感謝之意，期盼您今後也能在魔法之泉中，留下更多美好的故事。」字字句句都充滿溫度，如此貼心的內容，讓コウ直呼「真的感動到不行」。

據了解，東京迪士尼度假區部分飯店，會在房客入住次數達到 10 次、50 次、100 次等里程碑時，贈送不同的限定紀念品。コウ此次收到的禮物，為附有夢幻泉鄉大飯店標誌金屬牌的皮革收納包，相當具有收藏價值。

對於這份突如其來的驚喜，コウ也笑說「捨不得用，可能會拿來展示」。他同時向飯店人員致謝，表示多年來留下無數美好回憶，未來也會持續支持。

貼文曝光後，東京迪士尼貼心又細膩的安排，也讓網友紛紛留言表示：「這才是真正的夢之國獎勵」、「10 次真的很有愛」、「累積的回數被好好珍惜了」、「迪士尼的用心永遠不讓人失望」，再次掀起對東京迪士尼服務品質的高度討論。

有日本網友在第 10 次入住東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店時，意外在房間內收到飯店準備的驚喜紀念品。（圖擷取自X平台/@36Dm5lrrd264437）

