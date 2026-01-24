台積電股票目前被低估24％ 現在是買入好時機 5年投資報酬率曝

國際知名研究機構晨星（Morningstar）指出，台積電股票看起來值得買入，目前交易價格比公允價值低24%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球投資研究公司、基金評級的權威機構晨星（Morningstar）指出，台積電這家擁有寬廣護城河的晶片製造商的股票看起來值得買入，目前交易價格比公允價值低24%。

在台積電本月公佈財報之前，晨星首席美國市場策略師戴夫·塞克拉（Dave Sekera）在其播客節目《The Morning Filter》中表示：「鑑於人工智慧建設熱潮持續升溫，我認為，我們的營收預測和營業利潤率上行的可能性遠大於下行的可能性。」他的預測是正確的：在台積電公佈亮眼業績並發布樂觀的業績指引後，晨星將台積電的股票公允價值上調至每股428%。

請繼續往下閱讀...

台積電是全球最大的晶片代工製造商，預計到2025年將佔據約70%的市場。它根據客戶的專有設計為其製造集成電路。長期以來，全球半導體公司紛紛從整合裝置製造商轉型為沒有自有晶圓廠的設計公司，台積電從中受益匪淺。

晨星認為台積電的長期成長動力主要來自兩方面。首先，半導體公司的整合預計將創造對採用最先進製程製程製造的整合系統的需求。其次，人工智慧、物聯網和高效能運算應用領域的自然成長可能會持續數十年。

晨星認為，台積電的強大競爭優勢源自於其在半導體製造先進製程技術領域的領先地位所帶來的無形資產。憑藉其規模優勢，台積電得以分攤單位研發成本，進而享有成本優勢。台積電在製程推進方面長期保持領先地位，得益於其能夠提前數年與客戶合作，在保持財務紀律的同時，確定每款晶片在功耗、性能、面積、成本和上市時間方面的最佳改進方案。

這使得台積電的產品價格高於同業成為合理之舉。台積電的領先地位創造了一個良性循環：優質產品、優質定價以及用於下一代研發的利潤。我們預計，未來五年台積電的投資報酬率將達到20%左右，高於其8.2%的加權平均資本成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法