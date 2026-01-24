中國在委內瑞拉龐大石油利益集團 可能被川普「擠出去」

委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的油罐車。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕委內瑞拉在近20年前發起國有化運動，驅逐美國石油公司，中國隨即介入。中國國有石油公司擁有超過40億桶委國石油開採權，幾乎是目前唯一在委生產石油的美國大型石油公司雪佛龍的5倍。北京的生產協議、鑽井平台及以債務為擔保的供應安排，長期以來為北京贏得巨大影響力，但隨著委國總統馬杜羅下台，這一切將受制於美國總統川普的政策偏好。

《華爾街日報》23日報導，委內瑞拉2007年發起國有化運動，將艾克森美孚和康菲石油公司驅逐出境後，中國石油生產商擴大在委的石油開採權。中國迅速崛起，成為委國的融資方、設備供應商和政治夥伴，卡拉卡斯當局稱之為「鐵腕聯盟」，得以免受美國壓力。近年來，委國微薄的石油產量幾乎全都流入中國，其中大部分是透過黑市交易，以遠低於國際價格的價格購買。

然而，川普本月派兵捉拿馬杜羅以來，雖一直歡迎中國繼續採購委國石油，但前提是北京支付市價。川普尚未就中國在委國石油產業更具戰略意義的存在表明立場。中國既是生產商，又擁有地下原油儲量，其中一些儲量與卡拉卡斯當局從美國生產商手中奪取的區塊相鄰。中國駐美大使館表示，中國在委國的資產受國際法管轄，並惠及兩國，「中國將採取一切必要措施，維護在委國的合法權益」。

本月，美國國務卿魯比歐在談到委國的中國勢力時，重申川普政府的國家安全戰略，即「阻止非西半球競爭對手」控制該地區的重要資源，「不能讓世界上最大的石油儲量繼續掌握在美國的對手手中」。然而，將北京擠出該地區的安全戰略，可能會與川普其他優先事項產生衝突，例如重振委國以石油為主導的經濟。在4月訪中計畫之前，川普一直努力與中國國家主席習近平保持工作關係。

隨著美國對委國油田施加新的影響力，北京在委國的立足點岌岌可危。哥倫比亞大學中國能源政策專家唐斯（Erica Downs）表示，中國石油公司在委國石油行業的未來尚不明朗。

總部位於哥倫比亞首都波哥大的安德烈斯．貝洛基金會拉丁美洲華人研究中心主任阿爾瓦拉多（Parsifal D’Sola Alvarado）表示，他不認為美國會排擠中國，並預測川普政府將對中國在委國的生產活動視而不見，就像阿根廷在選出對北京持批評態度的米雷伊（Javier Milei）擔任總統後發生的情況一樣，「米雷伊對此隻字不提，中國仍在繼續他們的生產活動」。

