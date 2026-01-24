高雄石化業傳資遣潮 勞工局：尚未獲申請勞資爭議調解

高雄石化業傳資遣潮，勞工局稱尚未獲申請勞資爭議調解。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄石化產業去年傳出景氣衰退，林園工業區信昌化工傳出「整廠結束」，國民黨市議員邱于軒透露多家石化業預計資遣近百名員工，包括長春石化大發廠、大連化工高雄廠與大發廠陸續都有員工被約談，要求優離、優退，勞工局今（24）日回應尚未接獲當事勞工申請勞資爭議調解案件。

高市勞工局坦言去年12月下旬，就已掌握信昌林園廠已逾2個月產線無工作，有可能因虧損或業務緊縮因素，而有損及勞工勞動條件或工作權之虞，去年12月31日即派副局長率業務主管入場訪談廠長等管理幹部，並說明相關法令規定，要求事業單位如有調整營運規劃時，應以保障勞工權益為優先考量。

勞工局表示，經查信昌公司於今（115）年1月5日，已由總公司主管至信昌林園廠與員工溝通公司營運狀況，並提出部分人力留任、轉調、優退、優離等人力調整方案，截止115年1月23日止，勞工局尚未接獲當事勞工因此申請勞資爭議調解案件，勞工局已要求廠方務必與勞工妥為溝通協議。

勞工局稱為了保障勞工權益，將派員至信昌林園廠等事業單位進行勞動檢查，如查有事業單位非有法定事由，而片面終止勞動契約、損害應有勞動權益，或有未經勞工同意且違反勞基法所定調動五原則，片面調動工作地或工作內容，均將依法裁罰並予糾正。

此外，勞檢處也已入場加強檢視廠區停止作業期間相關設備、管路安全維護狀況，確保場域安全。

勞工局訓練就業中心同步協助，未來依據離職勞工個人意向提供相關就業媒合服務、推介適當職缺，協助即時返回職場，如勞工有提升工作技能或培訓第二專長需求者，也將提供各類職業訓練課程培力職能。

至於議員所指長春石化大發廠、大連化工高雄廠與大發廠，也傳有員工被要求優離、優退等情況，勞工局表示，目前沒有接獲相關訊息，將會持續主動了解。

