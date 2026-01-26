LTN經濟通》利用高人氣豪賭？高市早苗的算計

日本首相高市早苗在1月23日解散眾議院後，向媒體發表談話。（路透）

高市早苗上任未滿100天 提早解散國會

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗上任未滿100天，便在1月19日宣布，將於通常國會開議首日的1月23日解散眾議院，並於2月8日舉行大選。從解散到投開票僅16天，創下日本戰後最短選舉期紀錄，也是自1990年海部俊樹內閣以來，睽違36年再度於1月解散國會。高市將此次選舉定位為「靠自己開創未來的選舉」，目標明確鎖定執政黨在眾議院取得過半席次，為施政奠定穩定基礎。

身為日本史上首位女性首相，且非政治世襲出身，高市早苗的個人風格鮮明且充滿反差。她未從政前曾是重金屬樂團鼓手，也是重機與潛水愛好者，形象與傳統政治人物大異其趣。自去年10月下旬內閣成立以來，高市內閣支持率長期維持在60%至70%的高水準，被視為其提前解散國會、訴諸民意的關鍵底氣。

請繼續往下閱讀...

高市早苗年輕時曾當過搖滾鼓手還騎重機。（圖︰翻攝自X/中日政經評論）

高市早苗曾是樂團鼓手 愛潛水與重機

高市1961年出生於奈良縣，父親是上班族、母親是警察，成長背景與政治圈毫無淵源。雖考取私立名校慶應大學，卻因學費與生活負擔轉讀國立神戶大學。大學期間，她與友人共組重金屬樂團、擔任鼓手，並以激烈演奏風格聞名。她同時也是重機迷，愛車為川崎Z400GP，直到37歲成為國會議員後，才因安全考量改以汽車代步。

《BBC》指出，高市的政治啟蒙源自1980年代美日貿易摩擦時期。她曾赴美，在以批評日本著稱的民主黨眾議員施羅德辦公室工作，藉此理解美國政界對日本的觀感。她觀察到，日本經常被美國輿論與中韓混為一談，並逐漸形成其「日本必須具備自我防衛能力，才能掌握自身命運」的政治信念。

高市1992年首次以無黨籍身分參選參議員落敗，隔年轉戰眾議院成功當選，並於1996年加入自民黨。其後30餘年政治生涯中，她10度當選國會議員，僅一次失利，並逐步成為自民黨內立場鮮明的保守派代表。她亦是已故前首相安倍晉三的得意門生，歷任總務大臣、特命擔當大臣等要職。歷經2021年與2024年總裁選舉失利後，高市終於在2025年第三度挑戰成功，登上首相寶座。

高市早苗是已故前首相安倍晉三（左）的得意門生，圖為2014年，時任日本首相的安倍晉三和時任總務大臣的高市早苗，出席會議的畫面。（路透）

「台灣有事」言論 激怒中國

在政策立場上，高市被外界視為堅定保守派，反對同性婚姻、支持夫妻同姓制度，並認同皇位僅限男性繼承。經濟政策方面，她明確主張延續「安倍經濟學」，透過積極財政、減稅與政府支出刺激成長。外交與安保上，高市以對中強硬、對台友好著稱，上任後「台灣有事」相關言論引發北京強烈反彈，日中關係緊張升溫，但高市政府並未退讓。

高支持率背後，也反映日本民意對領導力與政策方向的期待。《nippon.com》彙整的多家媒體民調顯示，高市內閣成立以來，不支持率多維持在10%至20%低檔。多數支持者肯定其個人風格與決斷力，並期待其推動經濟與安保改革。

然而，在國會結構上，高市的執政基礎並不穩固。公明黨退出執政聯盟後，自民黨與日本維新會在眾議院僅勉強過半，重要委員會主席仍掌握在立憲民主黨手中，使政策推動處處受制。高市因此選擇行使首相解散權，試圖透過選舉重塑權力結構。

曾用於2024年自民黨總裁競選的豐田Hiace廂型車在奈良一家博物館展出。車身上印有日本首相高市早苗的照片以及來自日本各地支持者的留言。（法新社）

直接訴諸高人氣 墊定自民黨地位

即便眾議院選後可能取得優勢，自民黨在參議院仍將維持少數，因參議院無法解散，下次改選須等到2028年。這意味高市即便勝選，仍須在兩院分立格局下施政。

高市表示，現行政權架構已與上次眾院選舉時不同，身為新任首相，她希望直接詢問國民，「高市早苗是否適合擔任內閣總理大臣」。她強調，唯有政治穩定，改革才能徹底完成。

《路透》分析指出，若高市能在此次選舉中大勝，不僅將鞏固其在自民黨內的領導地位，也可降低對小黨的依賴，為擴大財政支出、提高國防預算鋪路。在通膨高企、日圓貶值的環境下，生活成本成為選戰焦點。《NHK》民調顯示，45%民眾最關心物價問題，其次為外交與國安。

高市已提出高達122.3兆日圓的創紀錄預算案，並承諾實施食品暫時性減稅，但也引發市場對日本財政負擔進一步惡化的疑慮。這場選舉，將不僅決定高市的政治命運，也攸關日本未來數年的經濟與安全路線。

《路透》分析，若高市早苗能在眾院改選中大勝，將可強化她在自民黨內的領導地位。（路透）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法