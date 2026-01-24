台灣有這麼多美債超驚人！外媒卻有話要說...

台灣持有不少美債。（路透）





〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，台灣2025年11月持有美債規模約3125億美元，是美國公債的全球重要持有者之一，但大部分債券掌握在保險公司手中。專家警告，一旦地緣政治緊張升溫，保戶可能紛紛要求贖回保單，迫使保險公司出售美債，這將成為市場潛在的「黑天鵝」。近期，美國與中國、歐洲之間的緊張局勢，更讓這一風險不容忽視。

西班牙財經媒體《El Economista》報導，近年來，地緣政治已成為市場的核心因素，而在最近幾週更是加劇，主要源於美國對委內瑞拉的干預，以及美國與歐盟之間因格陵蘭問題爆發的衝突，這引發市場對於一些國家可能將手中持有的美國公債作為對美「武器」的揣測。

請繼續往下閱讀...

多年來，中國被認為是其中最大的潛在威脅之一，因為中國持有大量美國債務。不過，雖然中國近年有出售部分美國債券的國際儲備，但並未突然拋售，也未將其作為對美施壓的工具。

除了這種將債務作為武器的揣測外，若某個大型美國債券持有者突然拋售手中美國公債，可能會對美國公共財政造成影響，因為這可能推升美國國債到期收益率，進而增加世界最大經濟體的融資成本。

如今，隨著地緣政治緊張升溫，出現了一種理論：將台灣置於對美國潛在風險的核心。台灣作為全球兩大軍事強國之間的焦點，部分地緣政治分析師預測，未來幾年可能爆發實際衝突。

報導指出，近年來，台灣已成為美國境外主要公債持有國之一。根據美國財政部資料，截至去年11月，台灣持有的美國公債總額達3125億美元，是全球第10大外國公債持有者。

這一數量是以色列或德國的3倍，也與印度與巴西兩國合計持有的美國債務相當。而且，台灣持有的美國債券數量正快速增長：從2024年11月到2025年11月，增幅達9.3%。

但這些美債並非集中在台灣中央銀行手中。根據英國智庫「外交關係協會」（CFR）的塞特瑟（Brad Setser）以及哥倫比亞大學教授楊格（Josh Younger）的說法，台灣大部分的國際債務儲備掌握在私人金融機構手中，尤其是保險公司，特別是壽險公司。

這也意味著，台灣難以直接將美債作為地緣政治武器，因為最終是私人持有。但這也帶來另一層風險：若保險持有人（即台灣民眾）選擇提前贖回保單，保險公司就必須出售手中的美債。晨星網站編輯盧克（Fernando Luque）解釋：「台灣持有大量美國公債，是透過保險公司手中持有，因此最終是民眾個人持有。這與日本、中國或英國持有公債的情況有很大不同。」

台灣外匯市場在2025年4月就已顯露出緊張跡象，那時「川普解放日」期間（4月1日至5日），新台幣兌美元一度飆升超過10%，波動反映出市場對地緣緊張的敏感性。

根據塞特瑟和楊格計算，台灣保險業資產規模在過去數年大幅膨脹，從2008年總資產約為台灣年GDP的60%，至2024年底，已接近 150%。

另外根據全球經濟研究所（Global Economy）彙編的數據顯示，台灣保險業規模位居世界第1，遠遠領先排名第2的法國（佔名目GDP的132%）和丹麥（佔127%）。

分析師指出，這可能是未來幾年市場面臨的黑天鵝事件之一。「如果保戶想要拿回資金，不管是因為入侵風險，還是匯率快速變動（升值或貶值），根據法律，台灣的保險公司必須出售這些債券，這可能引發問題。」分析師表示，即使沒有實際入侵，只要市場對衝突升級有疑慮，也可能引發保單拋售潮，成為未來潛在黑天鵝。。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法