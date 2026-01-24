記憶體狂熱掀浪！謝金河：美光壯大有助台灣二大效益

美國記憶體大廠美光科技（Micron）本月17日以總價18億美元（約新台幣568億元）現金，收購力積電（6770）銅鑼P5晶圓廠，以擴大在台DRAM產能布局。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕去年以來AI快速滲透各類運算應用，記憶體產業正迎來結構性轉變，美國記憶體大廠美光科技（Micron）本月17日更以總價18億美元（約新台幣568億元）現金，收購力積電（6770）銅鑼P5晶圓廠，以擴大在台DRAM產能布局。財信傳媒董事長謝金河發文指出，美光在台灣投資的金額超過1.1兆台幣，是投資台灣最大的外資，並指「美光的記憶體在台灣生產比重超過6成，可能加到8成」，他認為台灣可以協助美光再壯大，可以迎頭趕上海力士，三星，同時也有助於縮小台韓逆差，這是台美合作另一個起點。

謝金河在臉書以「新地緣政治下，美光有新角色！」為題發文指出，這一波記憶體大浪，前台積電董事長，現任美光董事的劉德音在美光股價大漲至350美元左右仍用自己的錢加碼美光的股票，這個動作引起市場關注！

謝金河說明，美光在去年這個時候，股價只有61.54美元，23日狂奔到412.43美元，市值跑到4498億美元，在南韓海力士，三星形成的HBM三足鼎立中，美光的角色最值得注意！

謝金河表示，今年川普活捉馬杜羅，然後是伊朗衝擊，再到格陵蘭，這幾天在達沃斯論壇，川普當著加拿大總理卡尼的面，提醒他加拿大的安全要靠美國保護！在川普的新全球戰略中，突然跑出兩個人來插隊，一個是卡尼，一個是李在明！川普不可能對李在明和習近平用小米手機玩自拍沒有感覺！

謝金河認為，接下來韓國可能會有一些新的變化，而在市場最搶手的HBM，目前海力士占57%，三星22%，美光21%，美光如何逆轉現在的局面？台灣和美光的合作，愈來愈重要。最近黃祟仁把力積電銅鑼P5廠以18億美元賣給美光，看起來這是一個重要的交易。

謝金河提到，美光在2016年併下華亞科67%股權，台塑也在換股中取得美光5.02%股權，如果台塑都沒有賣？現在值萬金！美光取得華亞科後開始加碼台灣投資，如果大家到台中后里可以看到美光非常壯觀的廠房。

謝金河指出，到目前為止，美光的記憶體在台灣生產比重超過6成，可能加到8成，美光在台灣投資的金額超過1.1兆台幣，是投資台灣最大的外資，在台美合作的路上，台灣可以協助美光再壯大，可以迎頭趕上海力士，三星，台灣也可以利用這個機會協助南亞科，華邦在記憶體的升級，這是台美合作另一個起點！

謝金河在文末總結，台灣去年對南韓的貿易逆差370億美元，HBM是最大宗，如果加大對美光採購，有助於平衡台美龎大順差，也有助於縮小台韓逆差，台灣結合美光是好的連結！

