中華電信2026年財測 拚賺半個股本

中華電信董事長簡志誠。

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信公布2026年財務預測，合併營業收入為2419.9-2436.8億元，年增2.5%~3.2%，稅後盈餘373.9-389.4億元，年減3.4%至成長0.6%，每股稅後盈餘預測為4.82-5.02元。2025年中華電信每股稅後盈餘4.99元，

因應全球局勢的快速變動，以及AI新科技、韌性與永續浪潮的加速推進，中華電信董事長簡志誠指出，已訂定「以AI啟動未來」新願景，2026年將持續深化「數位韌性、智慧驅動、永續未來」策略主軸，以「AI Everywhere」理念為核心，布局AI平台架構、算力建置與應用拓展，結合優勢網路基礎打造分散式AIDC架構，確保韌性與擴展需求，除優化內部營運流程外，並賦能百工百業，推動AI應用落地，加速市場拓展。

簡志誠說，「AI Everywhere」核心理念下，將擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向，全面驅動營收與獲利成長，創造營運新高。

在技術面，將強化資安、系統、網路、防詐，打造「海地星空」智慧韌性網路，彰顯「最值得信賴」的品牌價值；並結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI、Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G做好準備。

業務面則聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用「新三大百億」及影視業務，積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼學（PQC）、數位簽章及智慧聯網、大數據與衛星等商機；同時亦持續推動內容產業成長，提升MOD與Hami Video營收及訂閱數。

擴版圖方面，簡志誠說，將強化母子公司協作，推動新興AI應用、永續轉型、文創內容等策略性投資，並推動子公司上市櫃（如立鼎）或Spin-off；同時，亦持續優化資產結構，結合綠建築與智慧管理，提升資產價值並創造收益。

簡志誠表示，除技術與業務拓展外，亦持續積極推進ESG，在環境面將穩健落實公司減碳路徑，加速再生能源採購、實施碳權自願減量專案、以IOWN支撐網路節能減碳，並推動生物多樣性復育工作等；社會面將落實數位平權、打造安全可信賴的數位環境，並推動幸福職場與勞動韌性；治理面除維持MSCI ESG最高等級 AAA評等外，將領先接軌IFRS永續揭露準則、導入ISO 37001反賄賂管理系統，爭取國際永續評比肯定。

