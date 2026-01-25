租金補貼創3高》 2大房市補助政策 今年到期拚轉型

今年是300億中央擴大租金補貼專案計畫以及新青安房貸政策實施的最後一個年度。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年是300億中央擴大租金補貼專案計畫以及新青安房貸政策實施的最後一個年度，房產業者指出，兩項房市政策專案分別是照顧租屋族、首購族的居住政策，倘若後續相關補貼縮水，預期將會衝擊與拉高民眾的居住成本負擔。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，不管任何一個國家，居住補貼措施向來會引發正、反兩派對立，因為補貼措施本身容易推升市場需求並助漲價格。但若是不補貼，又找不到立即降低居住負擔的更好辦法，民眾同樣不買單。總而言之，補貼只對用得到的民眾有利，用不到的民眾大多反對，終究是一項無法凝聚共識、卻又不得不為的政策。

根據財政部國庫署統計，2023年8月新青安上路後、截至2025年12月，核准戶已累積超過14萬戶，撥貸金額逾1.13兆元，進一步觀察300億中央擴大租金補貼政策，2025年申請戶高達108.03萬戶、核准戶達91.39萬戶，雙雙寫下該補貼政策上路以來新高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，所有補貼對民主社會都是理智與利益的拉鋸，就財務角度來看，路徑相依的持續加碼，往往形成無盡的黑洞，要進行結構性的調整或轉換，勢必付出代價，所以過往只能進行防堵或限縮，全面檢討或終止所引發的後座力，甚至會抹煞過去投入的所有努力，實在動輒得咎，因此，預期照顧年輕、首購、租屋族群的美意仍會延續，只會就防堵違規或小幅排富等，就較具爭議的現象進行調整。

社宅數量有限 預期補助將延續

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府雖然在社宅興建數量相對有限，但透過租金補貼與包租代管等政策搭配，引導空屋進入租屋市場，同時近幾年新屋完工數量也不少，可增加一些高質量的供給，由於補貼與相關政策有一定成效，預料延續的機率不小。

