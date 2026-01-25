租金補貼創3高》申請首破百萬戶 核准率84.6％也創高

300億元中央擴大租金補貼專案在2025年首度迎來全國申請戶數突破100萬戶的記錄。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕300億元中央擴大租金補貼專案在2025年首度迎來全國申請戶數突破100萬戶的紀錄，且最終核准戶數近91.39萬戶、核准率達84.6%，三項數據均是該專案上路以來的新高紀錄。

若進一步對照內政部戶政司最新發布、2025年12月全國戶籍數量約985.15萬戶，租金補貼核准戶的全國照顧比率已將近1成、約9.33%。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣租金補貼已從經濟弱勢扶助的社會安全網、福利措施，逐步演進到住宅補貼政策，已非健全租屋市場的過渡手段。相對來說，越來越多資源補貼，對於照顧人的效益，以及整體租屋市場的經濟、社會效益，甚至對於房東、租屋服務專業，都需要進行更深入的評估、研究，以避免邊際效益變差，或是變相扭曲市場或財富分配。

內政部國土署指出，300億元擴大租金補貼是2022年7月上路，原定實施4年，當時計畫戶數為50萬戶，但因租屋族申請踴躍，2024年8月發布實施年限延長至2026年，計畫戶數從50萬戶拉高至75萬戶、大增5成名額。

而2023、2024年為同一個辦理年度，申請時間自2023年7月起、截至2024年12月底，長達1年半，當時300億元擴大租金補貼全國申請戶數約98.23萬戶、最終核准戶數約78.12萬戶，核准率不到8成、約79.53%。

不過，2025年全年申請戶數再推升至108.03萬戶、核准戶數則拉高至91.39萬戶，相較前一個辦理年度，分別增加9.98%、16.99%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，租金補貼普及化，除能夠降低租屋族居住負擔外，同時也逐漸揭開租屋黑市的面紗，並進一步促使房東納稅變成常態，提升中央政府稅收。不過，在大量補貼之下，地方政府財政負擔恐比中央更大；倘若缺乏穩定財源，而中央與地方又不斷加碼，未來補貼恐有斷炊之虞。

租金補貼普及 有效降低房屋負擔

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府積極推動租金補貼與社宅等居住政策，讓有需求的民眾可以申請，照顧到更多的租客，不過同時間也是租金漲勢比較明顯的時刻，一補一漲的狀況下，至少幫租客分擔一些租金負擔壓力。

