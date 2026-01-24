魏哲家喊AI需求是真的！黃仁勳也親口說了 曝「這些台企」狂蓋廠

魏哲家（左）與黃仁勳（右）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕15日台積電法說會上，董事長魏哲家面對提問強調，AI需求是「真實的」，台積電將盡可能讓產能跟進需求。而近日輝達執行長黃仁勳在與與貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）對談時，將AI描述為「人類史上規模最大基建工程」，提到台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）等台廠都在蓋廠，並駁斥AI泡沫的說法。

黃仁勳表示，AI（人工智慧）是「人類史上規模最大基建工程」的基石，並正推動全球經濟各領域的就業成長。他將

黃仁勳將AI基礎建設的堆疊結構形容為5個明確的層次。最底層是「能源」；其上是「晶片與運算基礎設施」，這正是輝達自然扮演核心角色的領域；再往上是「雲端基礎設施」；接著是「AI模型」，多數人認為「AI就存在於這一層」；最上面則是「應用層」。

他強調，最終的經濟效益，將是在最上層被實現的。「應用層可以出現在金融服務、醫療照護，或製造業等各種領域。」但關鍵在於，若沒有下方所有層次作為支撐，最上層根本無法建立，而這些基礎層，正需要、也正在吸納極其龐大的資本投入。

黃仁勳指出，目前已經投入的資金規模高達數千億美元，未來還需要數兆美元等級的投資。因此，當你回過頭來、一層一層地推演整個架構時，就會發現能源產業正在迎來異常強勁的成長。

他舉例，在晶片產業方面，台積電剛宣布將興建20座新的晶圓廠。鴻海與我們（輝達）合作，攜手緯創與廣達，正在興建30座新的電腦製造工廠，而這些工廠最終都將投入所謂的AI工廠（AI factories）。

黃仁勳還提到記憶體，表示這些晶片相關的製造基地正在全面擴張。美光（Micron）已開始在美國投入2000 億美元的投資；SK 海力士的表現極為亮眼，三星同樣進展驚人，也代表整個晶片層如今正迎來爆發式成長。

他說，現在大家的注意力多半集中在模型層，但真正令人振奮的是，模型之上的那一層，「應用層」，正展現出極其強勁的動能。

這是一種足以重塑經濟結構的基礎建設投資規模，不僅會創造全新的產業生態系，也將深刻改變勞動市場。

此外當芬克問到「我們是否正處於AI泡沫」時，黃仁勳說：「你現在試著去租1張輝達的GPU就知道了」、「那真的非常困難，而且 GPU 租賃的即期價格正在上升，不只是最新一代，連兩代前的GPU價格都在上漲。」

日前台積電宣布，今年資本支出將達到520至560億美元，遠高於市場先前預期，魏哲家表示：「AI的需求是真的還是假的？我也很緊張，要投資大概 520至560億美元的資本支出，如果沒有謹慎行事，那對台積電來說將會是一場巨大的災難。」

他也說，為了確保AI需求屬實，過去數月和客戶以及CSP談話，「他們給我看了證據，證明AI真的幫助了他們的業務，我也查了財務狀況，他們非常有錢，聽起來比台積電好多了！」魏哲家表示，台積電也用AI應用程式，幫助晶圓廠提高生產力，「我相信AI是真實的，而且正開始成長到我們的日常生活中。」

