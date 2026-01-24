英特爾和台積電差距多大？答案恐怕很殘酷

英特爾。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年以來，美國政府與輝達等投資，為英特爾（Intel）提供支撐，推動股價大幅走高，但日前英特爾因公布令人失望的第1季業績展望，週五（23日）股價暴跌約17%。市場開始懷疑，英特爾究竟出了什麼問題？有專家認為，英特爾的整頓恐要花上10年，也有媒體開始分析，英特爾和台積電的差距究竟有多大。

2018年，英特爾仍是晶片製造領域的巨頭，其處理器為全球超過80%的個人電腦和伺服器提供動力，但到2024年，英特爾卻公開承認自己在先進晶片的競爭中失敗了，而相較之下，十年前幾乎無人知曉的台積電，如今卻能大規模生產出英特爾無法匹敵、且讓全世界都依賴的晶片。

《Yahoo Finance》報導，英特爾發布第4季財報前的前1個月，市場對這家矽谷老牌晶片商復甦的期待升溫，其股價一度漲近50%，但隨著現實浮現，英特爾股價週五重挫約17%，投資人意識到，英特爾復甦之路遠非一帆風順。

去年在美國政府、輝達等企業幫助下，推動英特爾股價，且本週稍早美國總統川普1則支持性的社群貼文、華爾街對AI資料中心帶動傳統運算晶片需求的樂觀預期，以及英特爾採用最新18A製程所打造的Panther Lake晶片正式亮相，三大催化劑直接將英特爾股價推至4年來高點。

Bernstein分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）表示：「那段時間幾乎有點變成迷因股了，如果股價在財報前呈現這種直線式上漲，你最好要交出一份完美的成績單。」

結果英特爾雖繳出第4季表現優於市場預期的財報數據，但其第1季的獲利與營收展望卻讓市場失望。拉斯貢說，展望反映出英特爾的供應瓶頸，1是英特爾可能無法有效運用其製造設備，2是公司可能低估了AI資料中心對伺服器CPU的需求規模。

而週五的股價暴跌，恰好凸顯拉斯貢所說的 「巨大落差」。過去1個月市場對英特爾的高度炒作，與公司短期營運現實之間存在明顯差距。

英特爾的產品業務，主要設計用於電腦和資料中心伺服器的CPU，但其市佔率正被競爭對手超微（AMD）和安謀（Arm）蠶食，使英特爾在尚未取得大型客戶的情況下，更難合理化其高成本的製造業務。

多年來，英特爾在製造流程方面屢屢受挫，而最新展望出現的「執行問題」，代表著公司難以追趕上競爭對手台積電。滙豐（HSBC）分析師Frank Lee指出，「英特爾這檔股票之所以難操作，是因為它不是一個『乾淨』的投資故事，」並指出晶圓代工業務的翻身需要很長時間。

英特爾雖然表示，針對下1代14A製程，預計在2026下半年或2027上半年公布客戶名單，該製程被寄望能吸引大型訂單。但Frank Lee對此認為，相關營收也要到2028年或2029年才會反映在財報中。

拉斯貢也說「這不是一、兩季就能解決的問題」，他認為英特爾製造業務的整頓之路，「可能要花上10年，才能真正修復好。」

美國獨立投資研究機構Zacks Investment Research就指出，英特爾的投資價值，如今幾乎完全取決於，其能否成功轉型為具有競爭力的高端晶圓代工廠，與台積電等公司競爭。雖然英特爾現今正試圖實現轉型，外界對其期望也極高，但同時伴隨的是執行風險巨大，未來的道路充滿變數。

