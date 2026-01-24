太「金」人！黃金衝出史無前例 「它們」也跟著大暴漲

週五（23日）黃金價格創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（23日）黃金價格再創新高，距離每盎司5000美元關卡只差一步之遙，白銀更首度站上每盎司100美元整數關卡。

黃金現貨價上漲0.8%，報每盎司4976.49美元，盤中最高登上4988.17美元歷史新高。

2月交割的黃金期貨上漲1.3%，報每盎司4978.60美元。

《路透》報導，獨立金屬交易商 Tai Wong 說：「在經濟和政治高度不確定的時期，黃金作為避風港和分散投資的角色，使其成為戰略投資組合的必需品。這不僅僅是一場不會持久的完美風暴，而是時代發生根本性變化的標誌。」

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀跳漲5%，報每盎司100.49美元，創歷史新高。

現貨鉑金上漲4.4%，報每盎司2744.40美元，盤中稍早漲至2749.2美元歷史紀錄。

現貨鈀金上漲4.3%，報每盎司2002.22美元。

Metals Focus 董事 Philip Newman 說：「白銀應該會繼續從許多支持黃金投資需求的相同力量中受益。關稅擔憂縈繞、加上倫敦市場的實物流動性仍然較低，都將為白銀提供額外的支持。」

白銀價格過去1年來已經飆漲超過200%，其他利多因素還包括精煉產能擴張持續受阻，以及市場供應長期短缺。

與此同時，滙豐銀行（HSBC）表示，白金被視為黃金的低價替代品，對投資人吸引力正在升高，預料今年白金市場的結構性缺口將擴大到120萬盎司。

