基隆地價稅清查 自用主宅變更應主動申請以免受罰

清查地價稅最常見的就是自用住宅用地不符被課稅。（基隆市稅務局提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市稅務局即日至9月底展開地價稅清查工作，依以往經驗查獲自用住宅變更不符規定的情況最多，稅率會從千分之2改為千分之10起跳，最高還可課千分之55，呼籲民眾變更土地使用情形，要主動向稅捐稽徵機關申報，以免受罰。

基隆市稅務局表示，這次清查重點以特別稅率用地、減免稅地及課徵田賦土地等為主要查核對象。自用住宅用地的稅率為千分之2，如果房屋出租、供營業使用或是戶籍遷出等，就不符合自用住宅用地條件，稅務局會運用國稅局的租賃所得及扣繳資料查核是否有出租，如果非自用住宅改課一般地價稅率稅為千分之10起跳，且採累進稅率，最高稅率達千分之55，因此呼籲民眾如果有變更要主動申報。

此外，工業用地的地價稅是千分10，如果已經停工未實際生產使用，或是原本非工業使用現改為工業使用，可申報優惠。

稅務局指出，清查期間將派員至現場查訪，查核土地使用情形，清查人員都會佩戴職員證，可供民眾辨識。

基隆市稅務局即日起展開地價稅清查工作。（記者盧賢秀攝）

稅務局呼籲適用特別稅率或減免之土地，如未按原核定使用之土地，速向稅務局申報，以免被查獲遭補徵漏課的稅捐，還會被處短匿稅額3倍以下之罰鍰。相關問題可利用免費服務電話0800-306969，或（02）24331888分機628至637，有專人為民眾解答。

