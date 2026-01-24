美軍艦隊正航向伊朗！中東火藥味升溫 國際油價急拉

國際油價週五（23日）收在一週多來的高點。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（23日）收在一週多來的高點，主因美國總統川普透過對運輸伊朗原油的船隻加徵更多制裁，進一步升高對伊朗的施壓，同時並宣布一支美軍艦隊正駛向伊朗。

布蘭特原油期貨上漲 1.82 美元，漲幅 2.8%，收每桶 65.88 美元，創下自 1 月 14 日以來新高。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲 1.71 美元，漲幅 2.9%，收在每桶 61.07 美元，同樣寫下一週多來高點。

兩大原油指標本週漲幅均超過 2.5%。

川普的發言再度對德黑蘭發出警告，要求其不得殺害示威者或重啟核計畫。隨著壓力升高，市場對中東地區原油供應可能受阻的憂慮升溫。同時，哈薩克正努力恢復全球最大油田之一的產量。

一名美國官員表示，包括一艘航空母艦與多艘飛彈驅逐艦在內的軍艦，將於未來數日抵達中東地區。美國去年 6 月曾對伊朗發動空襲。

美國財政部在聲明中指出，美國政府週五也對 9 艘船隻及 8 家相關企業實施制裁，這些船隻與企業涉及運輸伊朗原油與石油產品。

根據石油輸出國組織（OPEC）的數據，伊朗每日原油產量約為 320 萬桶，是僅次於沙烏地阿拉伯、伊拉克與阿拉伯聯合大公國的 OPEC 第4大原油生產國；同時，伊朗也是中國的重要原油供應國，而中國是全球第2大石油消費國。

