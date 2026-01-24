美股收盤》英特爾暴跌17％！道瓊跌285點 台積電ADR漲逾2％

週五美股漲跌互現。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著世界地緣政治和貿易緊張疑慮緩解，美國股市週五漲跌互現，道瓊工業指數下跌285.30點、0.58%，那斯達克指數走高0.28%，標普500指數小幅上漲0.03%，費城半導體指數下挫1.21%，台積電ADR勁揚2.29%，收在334.87美元。

綜合外媒報導，傳北京政府通知阿里巴巴、騰訊等科技公司，可以跟輝達接洽H200晶片採購細節，有知情人士向CNBC透露，輝達執行長黃仁勳計劃在未來幾天訪問中國，輝達週五上漲1.6%，其他科技公司如微軟上漲3.35%。相比之下，晶片製造商英特爾公布令人失望的第一季業績展望後，其股價暴跌約17%。

下週包括蘋果、特斯拉、微軟等「七巨頭」股票將公布財報，投資人密切關注，此外，市場普遍預期聯準會下週將維持利率在3.5%至3.75%的區間不變，但投資人將仔細研讀聯準會聲明和主席鮑爾的談話，以尋找下一步行動的訊號。芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會將在6月降息。。

道瓊工業指數下跌285.30點，或0.58%，收在49098.71點。

標準普爾500指數上漲2.26點，或0.03%，收在6915.61點。

那斯達克指數上漲65.22點，或0.28%，收在23501.24點。

費城半導體指數下跌97.25點，或1.21%，收在7957.93點。

