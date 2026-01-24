投顧:台股獨強、漸入高檔 熱門股向老AI移動

台股續強，資金轉向老AI題材，投顧機構預期台股年度獲利，至少年增兩成以上。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕漲漲漲！台股多頭持續翻轉，本周共上漲552.81點、漲幅1.76%，收在3萬1961.51點，盤中台股高點已衝破3萬2000點；展望後市，投顧機構預期台股年度獲利，至少年增兩成以上起跳，因此，投資人有加碼股市投資的必要，而熱門股向老AI移動 。

今年以來，亞洲股市表現突出，根據投顧統計，亞股漲幅前三名依序是南韓上漲18.41%、台灣上漲10.35%以及日本漲6.97%，其中，台灣股市表現相當亮眼，成交量又見擴大，單日已超過8900億元，五日均量來到8257億元。

就資金動向來看，集中市場外資賣超338.60億元，投信賣超420.95億，自營含避險賣超120.63億元，三大法人合計賣超880.18億元。融資增加83.43億元，融資餘額3,717.34億元

投顧分析師表示，台股本週之所以上漲，表面上是川普在格陵蘭問題軟化，其實，市場不確定性降低，才是重要原因。實際上，大盤只受到川普少量干擾，由於元月份台股利多不斷，研究機構有調高台股獲利傾向。

根據永豐投顧研究，國際股市方面，除了美國在格陵蘭問題糾纏，日本債息問題也是市場焦點之一。由於日本傾向擴張財政政策，日債利率上揚，導致市場緊張。

永豐投顧提出四大建議及觀察，第一是台股獨強，漸入高檔：國際股市當中，台股算相當強勢，然而，台股只看到費城半導體的強勢，忽略NASDAQ的下跌。而台股已經衝過3萬2000點，短期目標以滿足，雖然全年獲利調高，但仍有不確定性。

其次是「傳產股接棒遲緩，有待業績」：美國關稅確定後市場期待有外銷訂單增加，但產業反應速度沒有股市快，有待廠商業績證實、出口商的預期。

再者，「獲利上移，股市上移」：基於元月以來的基本面訊息，市場調高股市獲利，而台股2026年目標也隨之上移。預期台股年度獲利至少年增兩成以上，因此，投資人有加碼股市投資的必要。

「熱門股移轉，不妨提前布局」，永豐投顧指出，總結而言，因為獲利調高，台股指數區間不大，但近期熱門股有向老AI移動現象，因此，建議提前布局。預估下週指數區間看30500點至32300點。

