良率低、毛利率37.9％！ 英特爾股價開盤重挫逾16％

英特爾股價23日開盤重挫。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕英特爾執行長陳立武22日發表財測坦言，英特爾面臨良率低的問題，使其難以完成訂單；他說，需要「時間與決心」才能翻轉英特爾的局面。美股23日一開盤，英特爾股價重挫逾16%。

彭博報導，英特爾第1季營收與獲利預期，皆低於華爾街的預測。生產環節的問題阻礙了英特爾的復興，讓原本預期新產品將帶來更大提振的投資人大失所望，陳立武說，「我們正處於1個多年才能完成的旅途」。

請繼續往下閱讀...

他指出，需求相當強勁，英特爾正努力解決製造上的問題。他補充，去年第4季英特爾已消耗掉大部分的庫存，他說，「我們的良率與製造沒有提升到我的標準，我們必須改善這一點」。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）告訴CNBC，英特爾預期其新一代14A製程客戶，有望在今年下半年出現。陳立武也透露，目前有兩名客戶正對14A技術細節進行評估，可能以該技術製造測試晶片，預料今年下半年就可知道，外部客戶是否願意採用該製程技術。

不過RBC資本市場分析師警告，14A製程客戶帶來的實質營收貢獻，可能要到2028年底才會實現。

傑富瑞（Jefferies）分析師也指出，「我們理解近期市場對英特爾機遇的興奮之情，但基於其市占率進一步流失，缺乏人工智慧（AI）策略，以及晶圓代工與封裝機會的不明確，我們對其前景仍未見清晰路徑」。

去年8月，美國政府投資英特爾，帶動輝達與微軟也大筆投資後，英特爾股價飆漲，去年漲幅高達84%，今年以來仍高居費城半導體指數表現最佳個股。

Wedbush證券分析師布萊森（Matt Bryson）說，「市場對英特爾可能出現轉機高度樂觀。但現在傳來良率難題，這不是好的開始」。

英特爾第1季營收預期達117億至127億美元，該區間中間值低於分析師預估的126億美元。該公司預期每股盈餘（EPS）將達損益平衡，華爾街則預測8美分。

去年第4季英特爾營收年減4.1%至137億美元，EPS為0.15美分，彭博彙編的數據預測為134億美元、0.9美分。

經調整後，去年第4季毛利率為37.9%，預期本季縮減至34.5%，英特爾鼎盛時期，毛利率通常高於60%。辛斯納說，目前的毛利率「絕對無法接受」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法