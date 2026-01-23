土耳其水果之王幾乎絕收 價格狂飆5成超嚇人

土耳其杏子作物因去年霜凍嚴重歉收，造成杏桃乾價格大漲。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著春節將近，烘焙愛好者喜歡手做糕點，開始到專賣店比價，準備下手採買。眼尖的消費者發現土耳其杏桃乾大幅飆漲，漲幅約5成，烘焙店200公克要價180元。細究原因，這款有土耳其水果王之稱的作物因去年4月的毀滅性霜凍，主要產地幾乎絕收，還造成加工廠倒閉、員工失業慘劇，去年5月出口價格一度飆漲1倍，隨後稍降。外媒指出，這場杏子危機已迫使買家轉向桃子、李子或葡萄乾等替代品。

綜合外媒報導，土耳其去年春天的霜凍幾乎摧毀近 98%的杏子作物，尤其是Malatya 省是土耳其杏子生產重鎮，產量約佔全國總產量的85%，並供應著全球相當大比例的杏桃乾。

請繼續往下閱讀...

據悉，該地區近1300萬棵杏樹幾乎全部遭受重創，所有杏子顆粒無收。Malatya 約有5萬戶杏農，因為這場天災出現大規模破產現象。截至2025年12月初，自本季開始以來，土耳其杏桃乾的出口總量僅為去年同期出口量的3分之1左右，這場嚴重的供應衝擊使價格飆升至歷史新高。

市場最初的反應導致土耳其當地價格大幅上漲，到2025年5月達到每公斤500-650土耳其里拉（約台幣365元至475元），其中出口價格較前一個月更是大幅飆漲近100%。Malatya的貿易在5月就幾乎停滯，截至2025年底，貿易依然低迷。

杏桃乾嚴重短缺正在對整個食品產業產生連鎖反應，影響那些依賴這種用途廣泛的果乾作為關鍵原料的公司。許多公司將面臨成本增加、供應鏈中斷以及可能需要對產品配方進行調整，嚴重依賴土耳其杏桃乾的公司將面臨損失。

此次危機也凸顯過度依賴單一產地對全球供應鏈所造成的風險。土耳其長期以來壟斷杏桃乾市場，造就一個高度集中的產業鏈，一旦單一產地出現問題，整個產業鏈可能就會崩潰。毫無疑問，這次事件將加速進口商和食品生產商尋求採購多元化、探索新的產區，並降低對單一國家的依賴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法