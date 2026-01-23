渣打銀估：美元目標價下探96、金價挑戰每盎司5350美元

渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）。（圖由渣打銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打銀行首席投資辦公室（CIO）發布2026年全球市場投資展望，預估2026年底前聯邦基金利率將累計調降75個基點（bps）至3.0%水準、目標價下探96關卡，美元兌日圓未來12個月則將邁向147，黃金價格有機會挑戰每盎司 5350 美元。

渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）來台說明全年市場展望與投資分析，他指出，近期市場對於股市是否出現泡沫的討論升溫，主要聚焦於AI題材帶動的資產價格快速上漲。

整體而言，渣打認為市場距離全面泡沫仍有一段距離，全球經濟在今年初仍具韌性。另外，美國經濟將實現軟著陸，隨著通膨穩步朝2%目標靠攏，聯準會將可能採取預防性降息空間。預估2026年底前聯邦基金利率將累計調降75個基點（bps）至3.0%水準。此舉除有助於緩解企業融資壓力，更可望為市場注入資金活水，推動消費與投資動能重回長期成長軌道。

在股票市場方面，布思哲表示，隨著AI相關投資持續推動企業盈餘成長，全球股票於今年初仍具支撐，因此維持對全球股市的偏多看法。然而，考量部分市場評價已偏高，未來表現分化可能加劇，投資人應避免過度集中於單一市場或題材，並逐步提高跨區域與風格的分散配置，以降低修正風險。

渣打在亞洲區域相對看好中印表現，其中，中國市場以政策支持為核心動能，建議採取「雙軌策略」，審慎評估佈局高股息國企以求穩健，並鎖定具評價修復潛力的境外科技股掌握反彈。印度市場則可望受惠於評價修正與結構性改革，強勁內需將持續吸引外資回流，具備長線成長動能。

在收益型資產方面，渣打持續看好新興市場債券的相對吸引力，不論是美元計價或當地貨幣政府債，皆具備較成熟市場債券更具吸引力的殖利率水準，並有助於在聯準會主導的投資環境中分散投資組合風險。相較之下，成熟市場債券的報酬空間可能相對有限，配置價值略顯不足。

布思哲指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期美元未來12個月將呈現「震盪趨弱」格局，目標價下探96關卡，將有助於非美元資產表現。2025年以來長期低估的日圓則具備強勁反彈動能，主要受惠美日實質利差收斂與日本央行貨幣政策正常化，預估美元兌日圓未來12個月將邁向147。

在防禦性資產方面，黃金仍具備重要角色，尤其是全球央行實施儲備多元化的持續購金潮、降息循環降低黃金持有成本，及因應地緣政治風險的避險買盤；皆為金價後續走勢帶來利多情境，預期未來12個月有機會挑戰每盎司5350美元。

