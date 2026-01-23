最快４小時！台新銀推「企業飛速貸」助中小企業快速取得資金

台新銀推「企業飛速貸」助中小企業快速取得資金。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行挺中小企業，凡年營收達40萬、公司成立滿一年，即可申請，文件備齊最快4小時核准。台新銀行今天表示，領先業界推出「企業飛速貸」，以「超低門檻、飛速核貸」為核心訴求，協助企業主在最短時間內，獲得即時資金奧援調度。

台新銀行推出「企業飛速貸」，力挺全臺中小微企業在最關鍵的春節檔期，快速取得營運資金，搶攻馬年景氣紅盤。根據經濟部統計，中小企業占全臺企業總數逾98%，春節前後更是全年營收高峰期。

從餐飲業採購年菜食材與耗材、零售通路積極進貨與鋪貨，到製造業、工程業採購備料並趕單出貨；再到服務業規劃檔期活動、發放年終獎金，以及電商投入廣告、強化促銷攻勢，各產業現金流需求隨之攀升，資金調度壓力也同步增加。

銀行主管表示，面對龐大的資金需求，傳統銀行貸款流程冗長、門檻偏高，常讓中小企業主在關鍵時刻面臨週轉壓力，錯失拓展商機的良機。有鑑於此，台新銀行推出「企業飛速貸」，以「超低門檻、飛速核貸」為核心訴求，協助企業主在最短時間內獲得即時資金奧援。

尤其，相較市場上其他企業貸款，往往要求高額營收與繁複擔保，但是，台新深入了解中小微企業需求，只要具有統一編號、年營收達新臺幣40萬元，且公司成立滿一年，即可申請「企業飛速貸」。

台新銀行展現「飛速」承諾，文件備齊最快4小時核准，企業主不再需要苦等，資金需求快速到位。貸款額度最高達新臺幣3000萬元，還款期限最長60期，利率低至2.22%起，協助企業靈活運用資金，無論是備貨批發、設備升級或旺季行銷，都能掌握營運契機。

此外，台新銀行不僅提供資金支援，亦同步推出免費「企業財務健檢服務」，由專業團隊協助分析現金流、檢視財務比率並提出營運建議，讓企業全面掌握財務體質，提升經營效率與永續動能。春節商機轉瞬即逝，「企業飛速貸」協助企業靈活運用資金、加速布局。

