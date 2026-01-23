怒控李在明親中、南韓像委內瑞拉 酷澎美國股東氣炸原因曝光

韓國電商平台酷澎（Coupang）此前因個資外洩事件遭首爾當局調查。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國電商平台酷澎（Coupang）此前因個資外洩事件遭首爾當局調查。韓媒23日披露，酷澎2家美國股東向美國政府遞交請願書，指控南韓總統李在明與執政的共同民主黨親中反美，並將南韓政府的相關舉措形容為「只有在委內瑞拉或俄羅斯等極權敵對國家才會發生的事」。2股東指控韓國政府差別對待酷澎，請求美方介入調查。

南韓中央日報報導，因發生大規模客戶個資外洩事件，電商平台酷澎（Coupang）的兩家美國投資公司向美國政府提交請願書，主張南韓政府對美國企業Coupang歧視性對待，並請求美方展開調查並採取措施。

請繼續往下閱讀...

這兩家投資公司將李在明總統及執政黨民主黨認定為親中反美勢力，並主張南韓政府為查明Coupang個資外洩事件真相，而採取的措施是在確立Coupang威脅到韓國及中國競爭對手長期市場支配地位之後，將行政權力武器化的行為，並將南韓政府的相關舉措形容為「只有在委內瑞拉或俄羅斯等極權敵對國家才會發生的事情」。

報導提及，美國投資公司Greenoaks Capital與Altimeter Capital，為啟動針對南韓政府的國際投資爭端解決機制（ISDS）仲裁程序。同時向美國司法部與韓國政府提交仲裁意向書，並將李在明列為收件人。

報導說，這2家美企主張酷澎個資外洩事件，只是「有限的個資外流」，並稱南韓當局以此為藉口，試圖剝奪一家成功美國企業的競爭力。他們將南韓政府針對資訊外洩事件展開的事實調查，認定為非法行為（illegal actions），並表示已導致對酷澎的數十億美元美國投資化為烏有。

他們也主張，「南韓持續違反韓美FTA及國際法，我們有權要求賠償，目前損失至少達數億美元，美國投資者的損失則高達數百億美元」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法