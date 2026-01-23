童子賢談和碩股價：2026年「跑馬圈地、萬馬奔騰」

童子賢說，和碩公司內部正持續透過資源調整與組織轉型，力拚在新一輪產業需求中站穩腳步。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日被詢及公司股價，強調企業經營應能長久、穩健發展並帶來豐厚報酬，今年將會是「跑馬圈地、萬馬奔騰」的局面，既要跑得快也要跑得穩，必須兼顧速度與穩健。公司內部正持續透過資源調整與組織轉型，力拚在新一輪產業需求中站穩腳步。

童子賢分析，先前疫情與戰爭等不確定因素，使產業走向難以看清，導致整體投資偏向保守，不少企業的獲利表現也曾連續數年偏低；然而，當下游需求回升時，產能調整並非一蹴可幾，從設備取得、設備使用效率提升、良率改善到員工訓練與人力到位，都需要時間累積。

童子賢觀察產業近期狀況，發現不少業者股價皆出現顯著漲幅，也受到法人持續上修預測，但回到經營本質，這些公司仍須在舞台上再接再厲，才能不被趨勢淘汰。和碩過去在舊世代產品上沉澱大量資金，在5至6年前即開始推動產品組合與產能的調整工作，屬於上千億元規模的資源重配與組織人才變革。

童子賢說，這類調整需要縝密規劃並謹慎推進，一旦出錯可能造成重大影響，因此公司在投入大量心力，為後續需求成長預作準備。企業與產業發展不宜以短期三年視角評估，而應以8至12年週期觀察起伏。任何一家被視為優良模範的公司，若拉長時間軸檢視，同樣會呈現「上下起伏」的狀況。

童子賢強調，公司股價表現雖然會受到產業環境制約，但也與自身努力有直接相關，2026年和碩將致力於著重提升營運基本面，讓長期耕耘的努力換取相應的成果，「你我都會看到今年有不錯的成長」。

