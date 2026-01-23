勞動部認證！｢1行業｣加班比率居冠 2成勞工卻無加班費

為了解勞工工作狀況，勞動部每年進行一次「勞工生活及就業狀況調查」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了解勞工工作狀況，勞動部每年進行一次「勞工生活及就業狀況調查」，根據最新發布統計，最近1年各行業別勞工的加班狀況，以「出版影音及資通訊業」占48.2%最高，其次為「電力及燃氣供應業｣47.6%，「金融及保險業」45.1%居第3。但加班未必都能領到加班費或換取補休，「出版影音及資通訊業」高達2成沒有加班費，「金融及保險業」也有16.2％沒領到錢。

勞動部進行「勞工生活及就業狀況調查」，是以參加勞工保險、就業保險及職業災害保險的本國籍受僱勞工為調查對象，114 年調查計回收有效樣本4029 份。根據調查，114年勞工對整體工作有73.7%「感到滿意」，僅有3.1%｢不滿意」，評估各項目的滿意比率，則以「性別平等工作」97.3%最高；對各項目不滿意的比率，則以「人事考核升遷制度」75.5%居首。

去年又有國人提出「周休3日」的訴求，此調查也有了解各行業的加班狀況。整體而言，近1年（113 年 6 月至 114 年 5 月）勞工有延長工時（加班）的比例達36.3%，平均每月加班時數為16.2小時，較前一年（113）的14.7小時，又增加了1.5小時。

按行業別觀察，則以「出版影音及資通訊業」占48.2%最高，其次為「電力及燃氣供應業｣47.6%，「金融及保險業」45.1%居第3，平均每月加班時數以「電力及燃氣供應業｣18.3小時最長。較少加班的行業為「支援服務業」、「用水供應及污染整治業」僅有15％須加班，「不動產業」也僅有20％，加班的比例最低。

勞動部指出，這些勞工近1年每次加班都有領到加班費或換取補休的比例達88%。按行業別觀察，曾沒有領到加班費或換取補休者的占比，以「其他服務業」21.8%最高，出版影音及資通訊業、不動產業也都超過2成。

