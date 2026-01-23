昔日對手變盟友！應援科技聯手藍新金流 啟動海外布局拚創新板掛牌

台灣首家公眾科技新創Oen應援科技正式成立日本子公司，並訂下三年內邁向創新板掛牌的目標。（業者提供、下載自品牌IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣首家公眾科技新創Oen應援科技持續擴大其在金流與應援經濟領域的影響力。2025年，Oen應援科技完成新台幣1億元A輪募資，並同步啟動海外布局，正式設立日本子公司，宣告公司營運邁入跨國發展新階段，並訂下三年內邁向創新板掛牌目標。

隨著資金到位，Oen應援科技進一步加速產品創新與市場拓展，也完成多項關鍵策略布局。其中，最受矚目的，是與過去最大競爭對手藍新金流從競爭變同盟，雙方於去年底正式宣布成為策略聯盟夥伴。未來無論在公益捐款或政治捐款場景，雙方將不再各自競逐，而是採取分工合作模式，由Oen應援科技負責系統建置，藍新金流則擔任金流技術整合夥伴，提供多元支付基礎設施，攜手擴大市場規模。

此外，Oen應援科技亦透過併購新創「藍莓系統」，打造全通路零售生態系，將原本以應援與捐款為核心的金流服務，延伸至中小型商家的日常營運場景，全面強化O2O線上到線下收款與會員經營能力。同時，也與股感合作，建構跨平台點數生態系，進一步完善應援經濟體系。

在海外布局方面，Oen應援科技正式成立日本子公司，鎖定日本成熟且高度組織化的應援市場，作為海外發展首站。公司表示，將以日本為樞紐，建立台日跨境合作橋樑，並輸出台灣已成熟的金流技術與資安標準，為後續亞太市場拓展奠定基礎。

Oen應援科技於2025年推出兩項突破性產品，為台灣及亞太金流科技開創新局。首先是全台首個導入Model Context Protocol（MCP）的對話式金流模組MCP Server，結合AI技術，讓使用者僅需透過自然語言指令，例如「建立150元收款並開立電子發票」，即可自動完成收款頁面、支付連結與金流設定。即便不具備程式背景的使用者，也能透過AI與MCP快速完成上線營運，大幅降低金流系統導入門檻。

另一項關鍵創新，則是亞太地區首個全面導入Visa Click to Pay的金流服務。Oen應援科技直接與Visa合作，完成系統整合與落地，讓使用者可透過臉部或指紋等生物辨識完成交易，減少簡訊驗證流程，在提升交易安全性的同時，也有效提高轉換率。該標準由Visa與Mastercard共同推動，被視為新一代國際支付機制。

此外，Oen應援科技亦正式進入計程車收款市場，並完成與yoxi車載系統的整合。乘客搭乘搭載車載平板的計程車時，可直接使用信用卡或Apple Pay感應支付，無須攜帶現金。目前該服務已於台北、高雄與桃園三地超過千輛計程車上線，並持續擴大部署，顯示應援金流正逐步轉化為高頻、日常化的支付基礎設施。

在高度涉及金流與個資的產業中，資安始終是關鍵。面對政府近年大力推動打詐政策與監理升級，公司參與發起第三方支付工會，並獲選為創會理事之一，共同創辦人蕭新晟同時擔任「新創及資安委員會」主任委員，與主管機關數位發展部就防詐、資安、創新支付模式及未來穩定幣支付等議題展開深度合作。

