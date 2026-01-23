35歲擁6000萬身家1餐只花30元 他堅持租鬧鬼房子超省原因不藏了

1名日本男士靠著投資股票及加密貨幣致富。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕有錢人不一定過著奢華生活，日本一位35歲男士高中畢業後，因家境貧寒，無法上大學，踏出社會後，學習投資成為股市小白。5年前又投資加密貨幣，資產暴增至3億日圓（約台幣6000萬）。迄今仍過著簡樸生活，他租了一間鬧鬼的房子，原因是租金比附近少一半，同時也兼差打工，每月收入20萬日圓（約台幣4萬），工作日午餐只吃149日圓（約台幣30元）的特價冷凍麵。他強調，「我富有不表示要過奢靡生活」。

《The Gold Online》披露1位今年35歲的日本男士投資致富歷程及省錢生活。A先生的總資產高達3億日圓。他的投資之路始於高中時期的純粹好奇心。未成年時，他泡在圖書館裡讀書，在電腦上關注股市動態，並打零工，把賺到的每一分錢都存起來。由於家境貧寒，他無法上大學。

高中畢業後，A先生在一家製造公司工作，直到新冠疫情爆發導致失業。幸好，成年後，他就開設證券帳戶，開始用積蓄投資。從高中畢業到失業期間，他一直把一半的薪水存起來。他在銀行帳戶裡保留著相當於兩個月生活費的現金，並分散投資。

20多歲時，A先生的資產已經累積到5000萬日圓（約台幣1000萬）。即便資產不斷成長，他依然保持著極為簡樸的生活方式。在5年前，他開始每月穩定將50萬日圓（約台幣10萬）的資產投資於加密貨幣。結果，他的資產迅速成長。5年後，他的加密貨幣資產達到約2億日圓（約台幣4千萬），加上其他投資資產，他的總資產如今已膨脹至3億日圓。

儘管擁有豐厚的身家，A先生仍持續打工，生活也很簡樸。新冠疫情失業後，他終於找到一份在東京的打工機會，月收入約20萬日圓。上班前，他會從包包裡拿出一份冷凍麵，這是他在超市特價時以1份149日圓的價格買的。午休時，他會在茶水間用微波爐加熱後食用。

最特別的是A先生住處。他住的公寓步行五分鐘就能到最近的車站，不需要花很長時間通勤即可到達公司。雖然該地區房產月租至少12萬日圓（約台幣2.4萬），A先生卻以6萬日圓（約台幣1.2萬）的低價租下目前居主的房子，原因是這是一間「鬧鬼的房子」。A先生笑著說：「我一點也不介意，最重要的是，它便宜。」

因為A先生的生活正是低收入者生活的縮影，加上為人樸實，工作上也完全融入其中。沒有同事知道A先生隱藏著一個不為人知的秘密，那就是A先生的身家高達3億日圓。

報導認為，A先生成功的關鍵在於一套完善的「支出脫鉤」策略。雖然資產成長通常會帶來生活水準的相應提高，但A先生即使在資產達到3億日圓後，仍然保持著較低的生活成本。A先生將「資產成長」與「固定支出」完全分開，很可能是他實現投資效率最大化的關鍵。

