台股去年創紀錄 本國法人與散戶積極參與、融資餘額創18年新高

中央銀行今日公布去年12月國內金融情況，諸多數據顯示推升台股創高的最大功臣並非外資，而是自然人與本國法人。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股去年以2萬9009點風光封關，並締造多項紀錄，中央銀行今日公布去年12月國內金融情況，諸多數據顯示推升台股創高的最大功臣並非外資，而是自然人與本國法人；外資反而在指數衝高過程中出現明顯的獲利了結與調節動作。

根據央行統計，去年12月股價平均指數攀升至2萬8070點，刷新歷史紀錄。象徵散戶動能的證券劃撥存款餘額同步回升至3兆6852億元，單月大增785億元；融資餘額更衝上4570億元，創2007年12月以來新高。自然人佔股市交易比重升至53.4%，較11月大增2.2個百分點，本國法人比重也提高至13%。相較之下，僑外法人12月交易佔比則從37.6%大幅降至33.5%。

央行官員指出，證券劃撥餘額增加，代表投入股市交易的資金明顯升溫；而融資餘額在4月時一度縮至3000億元以下，半年內快速攀升至4570億元，顯示散戶對股市前景轉趨樂觀，並積極運用財務槓桿操作。

另一方面，僑外法人交易佔比大幅下滑的同時，外國人新台幣存款餘額去年12月降至1392億元，創2003年8月以來新低。金管會統計也顯示，外資去年12月本金匯入44億美元，全年累計匯入368.48億美元，創歷史次高。但外資12月卻賣超台股795.34億元，為2021年以來同期第二大賣超紀錄；2025年累計賣超台股達4744.35億元。

央行官員解讀，外資未必看壞台股，但確實有逢高獲利了結操作。在外資調節之下，台股仍能持續創高，顯示本國法人與自然人具有相當強勁的承接力道，成為推升指數的關鍵力量。

此外，央行統計去年12月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別降至4.85%及5.00%；累計去年全年平均M1B及M2年增率則分別為3.56%及4.54%。官員指出，M2年增率下滑主因為資金淨匯出，不過整體來看，國內資金水位仍屬充裕。

