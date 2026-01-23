卡廸那抽獎送電競掌機爆同1人中3個頭獎? 聯華食品: 純巧合非同1人

聯華旗下零食品牌卡迪娜舉辦登錄消費發票登錄抽獎活動，有消費者向本報爆料指出，其中名叫張*禎的消費者就抽中了3台。（取自活動官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕聯華（1231）食品旗下零食品牌卡迪娜舉辦登錄消費發票登錄，「卡廸那 月月抽MSI微星電競神裝備」抽獎活動，頭獎共有9台的電競掌機，有消費者向本報爆料指出，其中名叫張*禎的消費者就抽中了3台，令人心生疑竇。

聯華食品表示，此活動為月月抽出3名頭獎，共抽出9名，今天剛好抽出最後3名，結果系統商出現錯誤，將3名頭獎中獎者重複複製，故變成6名，不只張*禎出現兩次，3名得獎者皆出現兩次，確實為系統錯誤，經反映後已修復完成。

系統經過修復，比對3次中獎名單，2025/11/12 第一重中獎名單和2026/01/23 第一重中獎名單，剛好都有叫張*禎的消費者中了頭獎，內部針對中獎消費者登錄的全名、手機號碼及電子郵件信箱等資料進行比對，確認並無重複登錄之情形，且兩位中頭獎的張*禎性別也不同，並非同1個消費者。

聯華食品表示，當初設計抽獎機制是為了鼓勵消費者購買，以發票作為抽獎資格，故消費者若中獎了，會排除的是該張發票下一輪中獎的資格。

例如：消費者一共登入了100張發票，他在第一個月002編號的發票中獎，002發票則不再有繼續抽獎的資格，但這位消費者剩餘99張未被抽中的發票，可以繼續參加抽獎，所以有可能消費者的剩餘發票號碼會在下個月再次被抽中。

因此，持有多張發票的消費者，確實有機會因不同發票而於不同月份獲得獎項。

聯華食品強調，感謝消費者熱情參與活動，整體抽獎流程係透過系統以隨機方式進行，並依公司既定作業流程完成相關錄影紀錄與保存，確保抽獎作業之公平性與一致性，敬請安心。

