3檔記憶體出關集體慘遭外資大屠殺！這檔砍逾5萬張超慘 爆量狂瀉

3檔記憶體出關集體慘遭外資大屠殺！力積電砍逾5萬張，股價爆量狂瀉。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（23日）在聯發科亮燈漲停，及台積電、台光電等權值股買盤點火，盤中指數一度來到32042點，不過，今天才出關的力積電、南亞科與晶豪華3檔記憶體，卻慘到外資大屠殺，全上賣超前10大，而3檔中又以力積電最慘，一出手就砍5.1萬張，受此衝擊，股價開高殺下，終場大跌8.02%，收58.5元，成交量放大到33.53萬張。

至於南亞科雖遭外資倒貨1.61萬張，但在內資力挺下，股價不跌反漲，終場漲1.88%，收271.5元，成交量達16.68萬張；至於晶豪科則因外資大賣1.52萬張，股價從漲停162元，一路下殺，終場跌3.73%，收142元，成交量放大到6萬張。

請繼續往下閱讀...

外資週五賣超前10大個股，依序為力積電（6770）5萬1081張、英業達（2356）2萬9730張、仁寶（2324）2萬406張、南亞科（2408）1萬6161張、晶豪科（3006）1萬5206張、長榮航（2618）1萬5181張、緯創（3231）1萬4763張、強茂（2481）1萬2640張、鴻海（2317）1萬2232張、陽明（2609）1萬588張。

