2025零售業營業額歷年次高 受關稅衝擊汽車買氣拖累

經濟部發布去年與12月批發、零售及餐飲業營業額統計。（取自經濟部）

〔記者林菁樺／台北報導〕汽車買氣真的有回溫!經濟部統計處今天（23日）公布零售業2025年營業額4兆8448億元，雖呈年減0.2%，仍創歷年次高，統計處認為，汽車關稅尚未出爐，民眾態度偏向觀望，但車商促銷、貨物稅減徵等刺激加持，2026年整體汽車買氣有望回溫。

統計處公布2025年批發、零售及餐飲業營業額，批發業營業額為14兆718億元、年增8.7%，餐飲業1兆674億元，年增2.9%，均寫下歷年新高；但零售業則受到去年民眾消費偏向必需性支付，對耐久財消費相對平緩，僅創歷年次高。

統計處副處長陳玉芳進一步分析，全年零售業營業額年減95億元，但汽機車零售業就衰退681億元，是金額下滑最多業別，其次為燃料業；零售業營業額若不含汽機車統計，將從衰退0.2%轉為正成長1.5%。

陳玉芳也說，關稅因素的確影響去年汽車買氣，尤其第2季、第3季衰退明顯，但第4季受到貨物稅減徵政策、車商新車發表有促銷活動等，第四季主要在12月交車量有大幅成長，汽車業12月單月零售額為835億元，終結連九黑，年增約一成，去年汽機車遞延買氣到12月有所回升。

不過，汽車關稅尚未正式出爐，陳玉芳分析，觀望態度恐怕還是存在，若有需要購車的民眾，在貨物稅減徵加持下，預估今年汽機車買氣有望回溫。

對全年展望，陳玉芳指出，因基本工資調升、廠商獲利良好，有助員工獎金、薪資整體提升，民眾可支配所得增加，且股市交易熱絡，有望挹注財富效果。另外，貨物稅減徵、所得稅減免等與推動觀光政策等，主計總處、智庫等都預估今年消費動能可回溫，有助擴大內需表現。

統計處預估，批發業1月營業額為1兆2128億元到1兆2456億元，年增率11%到14%；零售業1月營業額為4246億元到4380億元，年減4.8%至年減1.8%；餐飲業1月營業額為960億元到992億元，年減9.1%到年減6.1%。統計處解釋，批發業主要是受AI伺服器及相關供應鏈出貨動能強勁，市場需求殷切；零售與餐飲則是春節因素，尾牙與採購時間點不同影響。

