經濟降速加劇 中國今年GDP成長目標料降至4字頭

外媒指出，中國今年的經濟成長目標將設定在4.5％至5％之間，低於去年的5％左右。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博引述南華早報報導，中國今年的經濟成長目標將設定在4.5％至5％之間，低於去年的5％左右，顯示中國領導高層或許不會採取有力措施，以扭轉近幾月已加劇放緩的經濟局勢。

報導說，去年12月在北京召開的中央經濟工作會議上，中國決策者可能已做出該決定，但此新目標要等到今年3月初舉行的全國人民代表大會上才會正式公佈。

中國上週公佈的官方數據顯示，去年中國國內生產毛額（GDP）年增％，其中，淨出口貢獻經濟成長3分之1，為1997年以來最高水準。創紀錄的出口抵銷了下滑幅度空前的投資與疲軟的消費衝擊，然而在全球保護主義興起的時代，這種失衡的成長模式或許變得更難以為繼。

中國國家主席習近平已暗示，對於放緩的成長他有更大的包容度，他警告官員不要進行「無效投資」，要樹立「正確的政績觀」、追求「高質量發展」。迄今中國政府採取的提振經濟措施中，中國人民銀行僅下調結構性貨幣政策工具利率，而中國財政部則推出鼓勵民間借貸的政策。

澳盛銀行資深中國策略師邢兆鵬說，基於年初以來，中國政府僅推出溫和的財政與貨幣措施，加上取消了一些出口退稅以及容許人民幣升值，決策者顯然不熱衷追求強勁的短期成長。

鑑於未來10年中國人口料將萎縮，要實現中國決策者提出的2035年成為中等已開發國家的目標，年均經濟成長須達到4.17%的目標，而屆時中國人均GDP目標為2萬美元（63.15萬台幣），2025年中國人均GDP為1.38萬美元（42.62萬台幣）。

