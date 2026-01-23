期交所：今年交易量拼破4億口 研議國定假日開盤

期交所研議國定假日開盤。圖正中為董事長吳自心、左為總經理周建隆、右為副總楊朝舜。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年台灣期貨市場日漸蓬勃，已連續6年交易量破3億口。今日期交所董事長吳自心指出，去年日均量約157萬口，主要由個股期帶動，夜盤也持續熱絡。展望今年，期交所期望交易量能破4億口，除黃金商品調整等規劃外，也正研議國定假日開盤交易，以與國際市場接軌。

針對國定假日開盤，吳自心說明，期交所正研議「期貨市場國定假日交易制度」，除星期六日外，為與國際接軌並方便投資人交易，規劃國定假日也照常開盤，仍在協調與規劃階段，預計年底完備，明年上路。若推行順利，未來農曆春節假期也有望開放交易。

台灣期貨市場去年表現不俗，總交易量達3.82億口，成交量連續6年突破3億口，日均量為157萬口。在商品表現方面，台灣期貨市場前5大產品的日均量以臺指選擇權共70.6萬口最高、票期貨（含ETF期貨）3.09萬口、小型臺指期貨2.48萬口、微型臺指期貨1.74萬口、臺股期貨1.24萬口。其中，股票期貨受惠於台股市場的AI相關個股持續熱絡，挹注股票期貨躍升為第二大主力商品。

而在夜盤部分，去年交易日均量達54.5萬餘口，貢獻全市場34.7%；而法人參與期貨市場的比例持續成長至52.77%，反映機構投資者持續投入台灣市場。

吳自心指出，今年期交所仍配合金管會政策，致力打造「穩定、安全、多元、創新」的市場。在新商品部分，將規出「主動式ETF期貨」，並評估縮小「黃金類」產品的契約規格，金價持續向上、期望黃金期貨商品也能有好表現。

期交所也積極赴海外拓展，今年農曆年前將出訪杜拜，近年因台灣半導體與AI產業備受全球矚目，中東資金對台灣充滿興趣，去年至今年多次出訪阿布達比、杜拜等中東重點城市，也並赴倫敦、芝加哥、香港及新加坡等地進行市場行銷與客戶拜訪，也強化與芝加哥選擇權交易所（Cboe）合作，同意Cboe全球指數資訊服務傳送TAIWAN VIX指數予全球交易人，提升台灣期貨市場國際能見度。

