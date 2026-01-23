加碼投資基隆 摩卡咖啡斥資3.5億大武崙產業園區蓋新廠

負責生產「摩卡咖啡 MOCCA」的瑞昶貿易股份有限公司，今天（23日）舉行新廠工程開工動土典禮，圖由右至左為瑞昶貿易董事長劉文舉、基市副市長邱佩琳、大武崙產業園區中心主任李建興、立委林沛祥助理。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕生產「摩卡咖啡 MOCCA」的瑞昶貿易股份有限公司今天（23日）舉行新廠工程開工動土典禮，摩卡咖啡新廠投資總金額約3.5億元，武訓街48號的新廠基地面積1215．6平方公尺，規劃興建地上4層自動化生產廠房，預計2028年完工，新廠專責咖啡豆烘焙及濾掛咖啡產品生產。

負責生產「摩卡咖啡 MOCCA」的瑞昶貿易股份有限公司，今天（23日）舉行新廠工程開工動土典禮。（記者俞肇福攝）

基隆市副市長邱佩琳指出，近年基隆市投資動能持續成長，累計新增總投資額134億元，創造約900個就業機會，市府努力營造友善投資環境，讓更多企業到基隆投資。

典禮由瑞昶貿易公司董事長劉文舉主持，基隆市副市長邱佩琳出席表達祝賀，感謝企業持續深耕基隆、加碼投資。現場貴賓雲集，包括經濟部投資促進司司長張銘斌、大武崙產業園區服務中心主任李建興、基隆市工商發展投資策進會總幹事林有志等人，共同見證摩卡咖啡成立50年的里程碑。

邱佩琳說，大武崙產業園區為全台第2早開發的產業園區，目前已有89家廠商進駐，每年創造約100億元產值，此次瑞昶貿易新廠動土，不僅象徵企業對基隆投資環境的肯定，也可望帶動周邊產業發展與就業機會。

她指出，近年基隆市投資動能持續成長，包含大智通物流中心、台5線段產業園區、昇達科技立體化投資案及本次瑞昶貿易新廠等重大投資案，累計新增投資金額約134億元，創造約900個就業機會。市府將持續提供行政協助，加速審查流程、排除投資障礙，營造友善投資環境，歡迎企業投資基隆。

