澤倫斯基點名台灣供俄國電子零件 經濟部3聲明

經濟部回應「烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣提供俄國電子零件」。

〔記者林菁樺／台北報導〕烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣提供俄國電子零件，經濟部23日以三點聲明回應包括我國晶片及工具機，自2024年4月起已無出口俄羅斯，台灣業者重視並恪遵國際法規與出口管制制度，並落實必要的盡職調查與風險評估機制台灣願與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，同時將持續加強對透過第三國轉運，避免相關電子零組件產品非法流入俄羅斯。

烏克蘭總統澤倫斯基在一場演說中表示，特別對台灣提出質疑：「目前各方正設法穩定台海局勢以避免戰爭，但台灣的公司能不能先停止向俄羅斯的戰爭提供電子零件呢？」他強調，國際社會必須正視台灣企業是否能防止其電子產品被用於俄羅斯的侵略行動。

事實上，經濟部為防止我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，近3年來針對半導體先進設備、工具機等產品都陸續擴大出口管制範圍，經濟部發出三點聲明，回應如下:

（一） 自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，我國與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，包括6度擴大管制貨品清單、大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯罰則到15倍、要求廠商出口俄羅斯鄰近國家時，須切結不得轉運俄羅斯。在前述做法下，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

（二） 台灣業者一向重視並恪遵國際法規與出口管制制度，並落實必要的盡職調查與風險評估機制；政府亦將持續強化出口管理制度，與美國、歐盟日等理念相近國家深化多邊合作，共同防堵貨品不當流向，維護以規則為基礎的國際秩序與安全。

（三）台灣願與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，同時將持續加強對透過第三國轉運、規避管制及隱匿最終用途行為的管理充分與國際合作，避免相關電子零組件產品非法流入俄羅斯，確保出口管制措施有效落實。若有近一步明確資訊，歡迎各界提供，經濟部將會儘速調查協處。

