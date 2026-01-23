台灣門市也成朝聖點！「這國」遊客出國愛去Costco掃貨

Costco提供琳瑯滿目的商品，成為許多人採買物資的選項之一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，美式大賣場Costco在美國以外的13個海外市場插旗，忠實的美國會員也追隨而至，美國遊客即使在國外，也要去Costco打卡掃貨。在網上搜尋瑞典或台灣的Costco，你會看到人們以驚嘆不已的口吻解說的影片。美國遊客除了採買當地特色紀念品，最想知道熱狗的味道是否跟美國一樣。

報導指出，Costco會員卡可在全球通用，東京郊外的千葉就是一處熱門的海外目的地。來自明尼蘇達州的58歲退休人士安妮特·庫亞克（Annette Kujak），早在她為期12天的日本之行前，就開始計劃這次探店，她還帶了兩個空行李箱，準備把戰利品帶回家。

在店裡，她買了一堆化妝品，又為泡麵麵糾結不已。她的丈夫史蒂夫·庫亞克（Steve Kujak）則專注於即時享用。他買了熱狗品嘗，這位59歲的化學家庫亞克稱，「我們以為會是一樣的，其實不同，在美國，他們弄得太細，這裏更有嚼勁。」

真正的亮點是水果，他品嘗的葡萄又大又多汁，是他記憶中吃過最好吃的，當他看到產地標示時驚呆了，竟是美國產品。

報導說，對庫亞克和其他人來說，Costco夏威夷門市是讓他們「入坑」的開始。美國居民早就習慣在這家連鎖店的熱帶倉儲式賣場購買度假必需品，那裡的夏威夷襯衫和夏威夷果，讓他們開始憧憬海外還有哪些寶藏。

來自休斯頓的66歲退休人士湯米·布羅（Tommy Breaux）說，自己想朝聖的海外門市就包括巴黎郊區一家Costco。他直言，相比排隊兩小時進盧浮宮，我寧願多花些時間和交通費去一趟Costco。湯米·布羅的先生丹尼·泰勒博恩（Danny Terrebonne）透露，「我們做的第一件事就是去Costco買酒。」

這對持卡會員在澳洲也進行類似的「朝聖之旅」，在逛雪梨、墨爾本和坎培拉的Costco時，他們看到了成箱的Jumpy’s，這是以可愛袋鼠造型聞名的酥脆馬鈴薯餅乾零食，也是雞汁口味。

有人可能會問，為什麼美國的Costco的鐵粉們要飛越半個地球，去逛一家和他們老家沒什麼兩樣的Costco。他們的回答是：還有什麼比看看當地人都在買什麼，更能了解當地文化呢？

