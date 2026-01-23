尾牙中獎神曲助攻 苗栗母女幸運刮中100萬

台彩表示，苗栗一對母女買了1本「2000萬超級紅包」， 結果刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，苗栗一對母女在「2000萬超級紅包」上市當天（20日）就到彩券行挑了一本「2000萬超級紅包」，挑選時聽到女兒手機播放傳說中只要播放就可以帶來好運「尾牙中獎神曲」；隔天（21日）那位母親就帶著一張刮刮樂到彩券行確認，結果真的刮中100萬元，中獎人也大方包給店家紅包沾沾喜氣。

根據苗栗縣頭份中華路「富貴隆來彩券行」代理人邱先生表示，母女倆20日就迫不及待的到店裡挑一本「2000萬超級紅包」，挑選的時候聽到女兒手機中傳來一段旋律，邱先生好奇詢問才得知是最近流行的都市傳說，只要播放「尾牙中獎神曲」就可以帶來好運，結果真的幸運刮中100萬元，沒想到「尾牙中獎神曲」竟真的有聽有保庇。

另，北市松山區八德路「松福投注站」也刮出「1200萬大吉利」100萬元大獎，據代理人呂小姐轉述，早上準備開門營業時，赫然發現店門內出現一張刮出100萬元的彩券影本，經核對真的是店內售出的「1200萬大吉利」，讓她忍不住直呼：「真的是喜從天降，太強運了吧！」雖然不知道中獎人是誰，但平時來店顧客多是上班族，也很替這位神祕客感到開心。她表示，今年初特別恭請濟公師父親臨到店祈福加持，且店門口正對香火鼎盛的延吉福德宮，「雙神護財」果真有好事臨門。

