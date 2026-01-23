台股指數創新高 投信：帶動ETF規模爆衝

投信法人表示，台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，帶動台股ETF規模今年來規模爆衝。（圖為資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕在聯發科、台積電等權值股領軍下，今天（23日）台股的盤中最高點為3萬2042.44點。投信法人表示，台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第一季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模爆衝，今年以來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度，皆高達二位數。

台股大盤頻創新高，今天加權指數終場大漲215.43點，以3萬1961.51點作收，再創收盤新高，尤其，台股ETF今年規模爆衝，成為投資人關注焦點。前三強00947、00927、00987A激增逾5成

請繼續往下閱讀...

其中，投信法人點名，前三強包括：台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才不到三周，規模皆大幅成長五成以上；由於擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。

台新臺灣IC設計ETF（00947）所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，尤其近期最強勢的記憶體相關個股權重超過3成，帶動00947成為近期台股ETF績效王。績效優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。

今年規模大增43%的新光臺灣半導體30（00904）經理人詹佳峰表示，2026年AI硬體紅利興起，加上記憶體超級週期帶旺，台股資金亦聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，投資人現階段想佈局台股，不必擔心已經台股驚驚漲；若擔心個股風險太高，可優先鎖定績優台股半導體ETF，透過被動指數參與，可以完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局，達到2026年追成長（產業）、降風險（個股資金輪動）、防波動（地緣政治干擾），穩健掌握AI長線升浪下的黃金投資機遇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法