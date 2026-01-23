從95元炒到159萬天價！Trader Joe’s 購物袋為何爆紅？背後原因曝光

Trader Joe’s 購物袋如今已成為一種身分象徵。（記者李秋明攝）

〔財經頻道／綜合報導〕美國連鎖賣場喬氏超市 （Trader Joe's） 的托特手提購物袋，在 Trader Joe’s 超市的售價，只有 2.99 美元（約95元新台幣），但如今拍賣網站 eBay 上的價格，已飆升至最高 5 萬美元（約159.2萬元新台幣），正在全球引發搶購熱潮。這也不免讓人好奇，為什麼一個再也平凡不過的購物袋，突然會變成極受追捧的時尚配件呢？ 專家解釋，主要是Trader Joe’s 只在美國本土市場營運，因此Trader Joe's 的購物袋變成了「具有地理限定意義的身分象徵包款」。

Trader Joe’s 購物袋被轉售至 Depop、eBay 以及韓國的 Karrot 等二手交易平台，開價最高可達 1 萬美元（約31.85萬元新台幣），甚至有部分 eBay 賣家標價高達 5 萬美元。這種現象並不僅限於海外市場。在美國本土， Trader Joe’s 的購物袋同樣在門市迅速售罄，引發一波又一波搶購潮。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》報導， Trader Joe’s 購物袋如今已變成「具有地理限定意義的身分象徵包款」，與倫敦的東特書店（Daunt Books）、巴黎的莎士比亞書店（Shakespeare and Company）托特包齊名。

Trader Joe's 購物袋之所以具備即時的文化象徵意義，是因為 Trader Joe’s 僅在美國營運，並未在美國以外的地區設立門市，所以在美國以外擁有 Trader Joe’s 購物袋，暗示持有者要麼曾到訪美國，要麼認識曾去過美國的人。

耶魯大學環境學院講師加百列（Michelle Gabriel）指出：「Trader Joe’s 的購物袋本身就代表一種特殊性，因為 Trader Joe’s 並非每座城市、每條街角都能看到。這種特殊限制在一個過度消費極為容易、取得毫不費力的世界裡，自然會轉化為稀缺性，進而被用來彰顯身分地位。」

針對購物袋在全球引發的熱潮，Trader Joe’s 則刻意與轉售現象保持距離。Trader Joe’s公關經理羅德（Nakia Rohde）表示，Trader Joe’s既不認可、也不支持其產品被轉售，並且「已盡一切努力遏止這類行為」。

她補充說，目前販售的購物袋皆於越南製造，僅透過 Trader Joe’s 自家門市銷售，「我們很感謝顧客在世界各地，能與我們的產品產生連結。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法