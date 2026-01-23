AI應用規範「三層立法」 數發部：吸引他國仿效

數發部長林宜敬以「人工智慧對學術界之衝擊」為題，於大學校長會議發表演說。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／高雄報導〕面對AI浪潮，數發部長林宜敬今天表示，正在建構「台灣主權AI訓練語料」，將提供自由民主觀點給AI公司，同時在AI應用規範上，也逐步發展出獨特的三層立法，已吸引他國仿造。

115年全國大專校院校長會議近2日在屏東科技大學及高雄洲際酒店舉行，次日議程由數發部長林宜敬以「人工智慧對學術界之衝擊」、台積電人資營運處長張進益以「AI時代，共築未來半導體人才新生態」為題發表演說。

請繼續往下閱讀...

林宜敬指出，AI的發展已沒有人可以阻擋，而誰控制了AI就能控制未來的世界，用甚麼資料訓練AI，AI就相信甚麼，因此數發部也在進行「台灣主權AI訓練語料」建構，透過提供大量優質、自由民主的觀點，讓世界所有AI公司可以拿去訓練。

然AI的應用規範也引起很多討論，林宜敬指出，如歐盟就列出8種不可生產、研發、使用的內容，如潛意識操弄、社會信用、監視學生上課員工上班專心與否、以臉部辨識辨識種族等；而美國則認為太多法規限制，會侷限研發。

林宜敬提到，台灣則建立獨特的3層立法，從第一層原則性的AI基本法、數發部的AI風險框架指引、再由各部會於實際應用領域如醫療、交通進行立法，也吸引其他國家想要仿造。

林宜敬認為，AI智慧要超過人類，應該就在1、2年內，而過往科技革命，離電腦越近越安全、越年輕越安全、離教室越近越安全，但AI革命恐相反，白領上班族面臨被夾殺，看起來可能越電腦越近越危險。學校的畢業生未來都會投入到就業市場，雖然有挑戰但還是樂觀面對，隨著很多新的研究議題產生，數發部會持續努力處理這些問題。

台積電人資營運處長張進益以「AI時代，共築未來半導體人才新生態」為題，於大學校長會議發表演說。（記者楊綿傑攝）

張進益則分享，這幾年外國學校都會對台灣學校很好奇，如何能培育那麼多人才，且能透過完善產學合作進行發展。但其中仍有幾個議題與挑戰，包括少子化造成企業爭奪有限的畢業生；國際級企業來台投資使相近職缺增加；跨領域能力人才需求上升；要持續透過產官學攜手共創三贏等，都需要持續注意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法