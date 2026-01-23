年收141萬也撐不住！39歲男買房後才發現「最大財務地雷」 血淚告白直呼好後悔

在考慮購買自用住宅時，首先必須面對的課題就是「預算」。示意圖，日本的獨棟住宅。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在考慮購買自用住宅時，首先必須面對的課題就是「預算」。即使物件條件再好，若無法負擔，終究沒有意義，因此，不少人會選擇放寬條件以壓低購屋價格，或是提高頭期款比例，然而實際購屋後，仍有人陷入「始料未及的後悔」。日本媒體近期就分享案例，指出一名39歲上班族把還款負擔率設在過於理想的24%，導致他在購入中古獨棟住宅，面臨家電故障更換、稅務和裝潢等一系列支出時備感壓力，在財務上感受到「比預期還要吃力」的狀況，專家建議，在房價持續高漲的當下，更應冷靜評估自身資產狀況，審慎做出居住選擇。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，根據日本政府2024年的報告，購屋者「自備款比率」大致落在房屋總價的27%至45%之間，而金融機構究竟能貸出多少錢給購屋者，主要是看「還款負擔率」，這指的是年度貸款還款金額占年收入的比例，是金融機構在進行房貸審查時採用的標準之一，一般多以「不超過30%至35%」作為基準。

但如果購屋者把把還款負擔率設定的過於理想，那可能會在財務上出現問題。獨立理財規劃師牧野壽和分享了相關案例，指出一名39歲的A先生與小他4歲的妻子，以及5歲的長子，3人住在去年購入的中古獨棟住宅。

該物件位於地方城市，A先生年收入約700萬日圓（約141.75萬元新台幣），抱持著「不想被房貸追著跑」的想法，將3500萬日圓（約708.7萬元新台幣），換算還款負擔率24%設定為房貸借款上限。

即使夫妻倆都有工作，但A先生考量到若未來收入產生變化，採用夫妻共同貸款恐怕會讓還款變得吃力，因此採用個人名義，向地方銀行貸款3500萬日圓，貸款期限25年，每月還款約14萬日圓（約2.83萬元新台幣），之後也順利找到預算範圍內的中古獨棟住宅並完成購買。

然而搬進新家的生活才剛開始不久，A先生便遭遇了「未曾預料的狀況」。首先是前屋主所安裝的熱水器與冷氣接連故障，這類情況並不在保險理賠範圍內，導致入住後立刻出現一連串意料之外的支出。此外，每年需繳納的固定資產稅、都市計畫稅，以及室內重新裝潢、庭院維護等費用，更持續壓迫著家計。

在購屋數年後，A先生坦言心中充滿懊悔，他說：「明明自認預算規劃得很穩健，但實際生活起來，家計比想像中還要吃緊。現在回頭看，真的很後悔。」

牧野壽和分析了A先生的狀況，指出A先生判斷沒有完全錯誤，只是按照他個人的實際經驗，較為合理的還款負擔率，應以「實領薪資」計算，約落在20%左右較為妥當。若一旦超過25%，即便在還款初期尚可應付，但隨著家庭成員成長、生活支出增加，對家計的影響將逐步擴大，單靠節省開銷等權宜之計，恐怕難以因應。

牧野壽和點出，A先生當初設定的24%還款負擔率，是以稅前年薪700萬日圓為基礎計算，但若改以實領薪資約530萬日圓（約107.32萬元新台幣）計算，實際還款負擔率將高達31.6%。這正是A先生感受到「比預期還要吃力」的主因。

牧野壽和提醒購屋者，在購買自用住宅時，務必以「實領收入」來計算還款負擔率。在房價持續高漲的當下，更應冷靜評估自身資產狀況，審慎做出居住選擇。

