台灣排名曝光！狂買紐西蘭蔬果還創紀錄

台灣某個水果攤上，擺放著來自紐西蘭的奇異果、台灣的木瓜和智利的蘋果。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕得益於奇異果出口，最新報告顯示，紐西蘭新鮮水果和蔬菜出口量創下歷史新高，達到165萬噸。從出口國家排名來看，中國超越比利時成為紐西蘭最大的出口目的地，日本排名第3，台灣排名第4，出口量創下歷史新高。

《Freshplaza》報導，南亞和東亞是紐西蘭農產品最重要的出口目的地，而最新數據顯示，這兩個地區的出口量首次突破100萬噸，佔紐西蘭農產品總出口量的60%以上；歐盟則是第2大出口目的地，出口量超過38萬噸。

請繼續往下閱讀...

以產品來說，奇異果佔紐西蘭新鮮農產品出口總量的56%，蘋果佔26%緊追在後；洋蔥也貢獻了相當一部分份額；南瓜則較小。此外，紐西蘭還出口了2.6萬噸酪梨。

若以出口國來說，中國已成為紐西蘭最大蔬果出口目的地，超過比利時。分析假設歐盟市場大部分出口是透過比利時作為主要進口門戶。

對中國出口量估計約為32萬噸，比去年增長近30%。中國市場的出貨量長期呈現大幅上升，自2017年的11.7萬噸增加至今。

出口至比利時（代表歐盟市場）的數量略高於30萬噸。日本排名第3，出貨量為21萬噸，比去年增長約10%，雖然過去曾有更高出貨量的紀錄。

台灣則位居第4，紐西蘭對台出口量達12萬噸，創歷史新高。其他主要出口市場還包括南韓、美國、越南和英國。

就水果來說，南亞與東亞是紐西蘭奇異果最重要的出口區域。出口至這些市場的數量約為49.5萬噸，較去年增加16%，出口至歐盟的總量略高於30萬噸。這兩大區域合計約占紐西蘭奇異果出口總量的近9成。

按國家來看，比利時仍是最大出口目的地，出貨量超過30萬噸；中國位居第2，約21.5萬噸，比去年增加約25%；日本排名第3，出貨量約13.5萬噸。

目前，紐西蘭出口的奇異果中，超過70%為黃色果肉奇異果，其中出口至中國的黃色果肉奇異果比例更是超過90%。至於歐盟市場，黃色果肉奇異果與綠色果肉奇異果的比例則接近平均。

紐西蘭蘋果出口同樣高度集中於南亞與東亞，這兩個區域約占蘋果出口總量的4分之3。中國是最大出口目的地，其次是台灣、越南和印度。英國排名第5，出貨量約2.5萬噸，較去年大幅下降。出口至歐盟的總量略低於3萬噸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法