英特爾估值比台積電貴 外媒覺得超奇怪

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布政府收購英特爾（Intel）10%股份以來，英特爾股價在過去5個月已翻1倍多，隨後軟銀、輝達等也跟進類似投資。但外媒《The Information》以「英特爾現在比台積電還貴：這完全說不通」為題指出，英特爾股價暴漲已明顯脫離基本面，且目前估值遠高於台積電並不合理，更表示英特爾能成為「美國版台積電」這想法太天真。

《The Information》報導，英特爾的空頭認為，該股目前漲幅過高，週五可能出現大幅拋售，尤其是在該公司2026年的業績展望令人失望的情況下。週四（22日）英特爾因本季財測遠低於市場預期股價在盤後一度崩跌達13%。

Freedom Capital Markets 技術研究主管米克斯（Paul Meeks）表示：「無論是財報前的這波漲勢，還是過去1年英特爾股價的大幅上漲，都已與公司真實的基本面脫節，甚至包括未來預期的基本面。」

報導指出，在2024與2025年大部分時間裡，以預期息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）倍數計算，英特爾的估值一直低於全球晶片製造龍頭台積電（TSMC）。然而，今年股價暴漲，已將英特爾的前瞻EBITDA倍數推升至20倍，創2021年以來新高，遠高於台積電目前的12.5倍。若以明年預估營收倍數計算，英特爾估值也達至少10年來最高水平。

Gabelli Funds研究分析師Ryuta Makino說：「我並非完全看空英特爾，但我認為股價目前已略微跑在前面，估值偏高。」

報導觀察兩家公司表現差距明顯。台積電2025年營收增長35.9%，預估2026年仍可接近30%成長；反觀英特爾，近年營收持續下滑，且錯過AI晶片熱潮，這也正是推升台積電成長、以及輝達營收暴增的核心動力。

此外，英特爾仍高度依賴桌機與筆電CPU市場，2025年第3季約137億美元（約新台幣4323億元）營收中，有62%來自PC與消費性產品用CPU。伺服器與AI資料中心處理器則貢獻約41億美元（約新台幣1294億元），比前1年同期減少2400萬美元（約新台幣7.5億元）。其餘營收幾乎全數來自晶圓代工業務，但該領域仍由台積電主導，英特爾尚未取得實質突破。

儘管在AI資料中心晶片與晶圓代工方面表現疲弱，投資人仍對英特爾潛力抱持期待，部分原因是川普政府強調先進AI晶片必須在美國生產，另有地緣政治因素：若中國控制台灣，全球將無法取得台積電產能，英特爾可能因此獲得更多關鍵市場地位。

不過，米克斯對此持懷疑態度：「認為英特爾能成為『美國版台積電』，這想法太天真。」他表示，問題不是需求，沒有人缺需求。問題在於供應與執行力。要用高估值假設一切順利，是非常冒險的。

即便認為股價過高，分析師仍預期英特爾2026年AI伺服器CPU銷售可望中個位數增長，主因AI客戶需求將帶動雙位數成長。Ryuta Makino指出，英特爾可能藉由新製程18A，在伺服器CPU市場搶回部分市占，因超微（AMD）完全依賴台積電產能，而台積電產能有限，但他也坦言，這仍取決於18A製程良率是否達預期，目前尚難評估。

此外，記憶體價格上漲可能打擊消費者購買PC的意願，影響英特爾最大營收來源的桌機與筆電業務，且晶圓代工市場能否吸引更多外部客戶仍不明朗。Ryuta Makino說：「如果英特爾技術真的比台積電好，早就會有大量外部客戶。」

米克斯表示：「在供不應求環境下找到客戶很容易，但他們（英特爾）能否執行？過去20年，他們一直沒辦法真正把執行做好。」

