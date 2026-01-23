美光在台灣買廠！外媒曝記憶體市場沒說出口的暗示

美光科技。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國記憶體大廠美光科技（Micron）本月17日宣布將以總價18億美元（約新台幣568億元）現金，收購力積電（6770）銅鑼P5晶圓廠，以擴大在台DRAM產能布局。外媒報導形容，美光此舉，正在做出一個典型的「不用說你需求還很旺，但動作已經透露了」的舉動。

《The Street》報導以「美光在台灣的交易在台灣的交易看起來很平常，但放大視角來看就顯得不一樣了。」為標題，表示美光最新的押注顯示，「記憶體市場衰退」的說法正逐漸失去說服力，此舉就如同美光雖未明說「需求依舊強勁」，但它的行動、策略或投資決策已經透露了市場需求持續火熱的訊號。

《路透》日前報導，宣布以18億美元現金，收購力積電銅鑼廠房及無塵室，不含生產相關機器設備，交易案預計在今年第2季完成，美光將分階段導入設備，逐步提升DRAM產能，預估在2027年下半年起可望顯著貢獻營收。

《The Street》指出，美光這次並不是「小幅增加產能」，而是投入18億美元，準備因應一個它認為記憶體市場將持續結構性緊缺的局面，且這筆投資在台灣進行。美光本身在台灣經營多年，且在台灣已有大規模的DRAM和高頻寬記憶體（HBM） 生產設施。

記憶體市場雖然具週期性，但AI需求的興起正在改變其供需節奏。作為少數主要高頻寬記憶體（HBM）供應商之一，美光與三星、SK 海力士一樣，扮演AI供應鏈關鍵角色。由於供應有限，每一次合理的擴產計畫都備受市場關注。

TrendForce分析指出，美光與力積電合作的苗栗銅鑼晶圓廠第1期產能，若按計畫在2027下半年開始貢獻，可能佔美光全球先進製程DRAM產能的超過10%（以2026年第4季為基準）。換句話說，這不是1次小規模調整，如果時程順利，將對2027年的市場供應產生重大影響。

對力積電而言，此次交易既帶來即時資金，也提供更長期的發展規劃。力積電透露，根據與美光簽署的意向書，雙方合作不僅限於技術轉移。力積電將長期提供美光DRAM後段先進封裝代工服務，而美光的技術導入將使力積電在DRAM代工領域更具競爭優勢。

報導指出，這顯示雙方合作不僅止於採購協議，而是長期製造與技術合作關係，有助於在記憶體市場的繁榮與衰退週期中穩定生產與規劃。

美光表示，此交易將於2026年第2季完成，但真正的關鍵時點在於2027年下半年大量晶圓投產。報導指出，美光向市場釋放訊號：公司認為未來記憶體供需將長期緊俏，因此投資18億美元擴產2027年產能，仍是利於公司的策略，尤其是在AI工作負載持續推升DRAM需求之下。

不過報導也提醒，投資者接下來該關注的主要問題，包括美光能以多快的速度建立新廠、設備交期是否限制產能擴張，以及2027年供應量是否足以影響價格，或僅能滿足日益增加的需求。

