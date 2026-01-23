日本環球影城宣布重磅合作！攜手寶可夢打造「史上最沉浸式體驗」

寶可夢公司和日本環球影城共同發表全新專案。（圖擷取自USJ官網）

〔財經頻道／綜合報導〕寶可夢（Pokémon）品牌系列將在2026年2月迎來30周年，官方也準備了一系列活動，而寶可夢公司（The Pokémon Company）和日本環球影城（USJ）週四（22日）共同發表全新專案，將啟動一項前所未有、互動性更高的寶可夢體驗創造計畫，這項全新的寶可夢體驗預計將於日本首度亮相，之後再透過環球影城集團旗下的主題樂園部門「環球景點與體驗」 （Universal Destinations & Experiences），在全球據點陸續推廣。至於專案的具體內容，將於日後另行公布。

綜合日媒報導，該專案以刺激五感的超擬真體驗為核心，將以過往未曾有過的高度互動與豐富形式，重現寶可夢的世界，並持續強化日本環球影城的園區體驗。

日本環球影城自 2021 年 10 月起，便與寶可夢公司合作，開發包含遊行、舞台秀在內的多元娛樂內容。目前雙方仍維持關於園區娛樂內容開發與提供的中長期策略聯盟，相關專案也正持續推進中。

在專案正式啟動之際，合同會社日本環球影城社長村山卓表示：「為來自日本國內外的遊客帶來『真實的寶可夢體驗』，如今我們將與深受全球喜愛的寶可夢一起，創造前所未有的創新體驗。」

日本環球影城（USJ）。（彭博）

寶可夢公司代表取締役社長石原恒和提及了寶可夢的核心使命，也就是「透過寶可夢這個存在，讓現實世界與虛擬世界都更加豐富」。他表示，希望能作為現實世界中的一項豐富體驗，打造只有主題樂園才能實現的嶄新娛樂形式，並進一步強調：「未來也將持續為全球各地的朋友帶來驚喜。」

