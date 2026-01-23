焦點股》聯發科：AI ASIC業務加速發展 飆漲停創新高

聯發科今日股價飆漲停，創下掛牌新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今年AI ASIC（客製化晶片）業務可望有突破性發展，股價近期落後大盤表現，在整理多時後，今日獲得買盤積極搶進，罕見拉出漲停板，以1630元刷新掛牌天價。

截至10:16分左右，聯發科亮燈漲停，漲停價1630元，漲停委買張數逾1900張，成交量逾1.63萬張，超越昨日全天成交量8379張。

請繼續往下閱讀...

聯發科去年營收順利創下歷史新高，去年全年合併營收5959.66億元，年增12.32%，創下歷史新高，展望今年，AI ASIC業務發展將是一大重點。目前聯發科已拿下Google AI ASIC訂單，為聯發科跨足AI ASIC第一個代表作，聯發科執行長蔡力行日前在法說會重申第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以今年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。同時，持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，預期未來業務將會快速成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法