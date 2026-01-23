自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》聯發科：AI ASIC業務加速發展 飆漲停創新高

2026/01/23 10:32

聯發科今日股價飆漲停，創下掛牌新高。（記者卓怡君攝）聯發科今日股價飆漲停，創下掛牌新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今年AI ASIC（客製化晶片）業務可望有突破性發展，股價近期落後大盤表現，在整理多時後，今日獲得買盤積極搶進，罕見拉出漲停板，以1630元刷新掛牌天價。

截至10:16分左右，聯發科亮燈漲停，漲停價1630元，漲停委買張數逾1900張，成交量逾1.63萬張，超越昨日全天成交量8379張。

聯發科去年營收順利創下歷史新高，去年全年合併營收5959.66億元，年增12.32%，創下歷史新高，展望今年，AI ASIC業務發展將是一大重點。目前聯發科已拿下Google AI ASIC訂單，為聯發科跨足AI ASIC第一個代表作，聯發科執行長蔡力行日前在法說會重申第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以今年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元，設計複雜度更高的接續專案已在進行中，預計於2028年起貢獻營收。同時，持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，預期未來業務將會快速成長。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財